äd tutt i colór - collettiva d'arte

Inaugura sabato 24 alle 17 presso la Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8 la mostra “Äd tutt i colór” (aperta fino al 12 novembre). Il titolo in dialetto serve a rafforzare l’idea di una collettiva dove, nel segno di un legame col creatore della Fondazione UcciaFieni, Dino Chiapponi e con la galleria Chaos, si sono riuniti 10 artisti di diversi ambiti e stili. Abbiamo due fotografi: Graziano Fantuzzi (Presidente della Fondazione) e Paola Maggiorelli. Gli altri sono tutti pittori e prevalentemente di quel figurativismo rielaborato in uno stile che si potrebbe definire “cézanniano”(Dante Battioni, Giottino Del Grosso, Cesare Ponzi), tale da spingersi in alcuni sempre più verso le strutture dell’astrazione (Paolo Bottioni, Paolo Canali, Arnaldo Rosi). Infine ci sono le opere informali, materiche, evocative, di Noemi Bolzi e quelle astratte di Umberto Tanzi. Il fil rouge che lega questi 10 artisti sono l’amore per l’arte e la dottrina del colore e della luce che alcuni hanno mediato dai più grandi (Kandinskij in primis), ma altri – e sono la maggior parte – hanno appreso proprio dal maestro Chiapponi. E sempre da lui, anche il modo unico e originale di vedere le cose, d’interpretarle e tradurle con gli occhi dell’interiorità. Poi, a ognuno il suo. Äd tutt i colór!

