Anolini in barricaia a monte delle vigne

Sabato 16 dicembre torna per la seconda volta a Monte delle Vigne l’evento “Anolini in Barricaia”.

La cantina dei Colli di Ozzano Taro, addobbata a festa, apre le sue porte dalle 10.00 alle 20.00 per vivere la magia dell’atmosfera natalizia e per degustare un buon calice di vino, abbinato ad assaggi di prodotti locali.



Per l’occasione sarà possibile accedere liberamente alla barricaia: il cuore pulsante della cantina, dove i vini affinano in prestigiose botti di rovere e in maestose anfore di terracotta.



Il pubblico potrà accomodarsi e godere dell’incantevole atmosfera, degustando i vini della cantina abbinati a prodotti di realtà locali, che condividono con Monte delle Vigne la filosofia di valorizzazione del territorio. Anolini da passeggio cucinati in loco da Mariano Chiarelli, chef dell’ “Antico Casale delle Vigne”.

Non solo… salumi tipici, panettoni, olii e Parmigiano Reggiano!

Durante la giornata, un’occasione unica per tutti gli appassionati: l’apertura di un’annata storica del nostro Nabucco dalla collezione di cantina.

Un’occasione perfetta sia per scegliere i vini che accompagneranno le festività sia per cercare ispirazione per un regalo originale da mettere sotto l’albero. La cantina proporrà infatti confezioni natalizie con tutte le referenze di vino in produzione.



La prenotazione è consigliata sul sito della cantina.