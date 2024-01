Concerto della Oxford University Orchestra

A marzo 2024 l’Auditorium Paganini ospiterà la OXFORD UNIVERSITY Orchestra, ensemble principale della rinomata università britannica, per l’ultima tappa della sua tournée nel nord Italia. In programma, oltre ai classici del repertorio sinfonico, opere musicali che celebrano il patrimonio musicale inglese e italiano, tra cui la prima esecuzione italiana di una sinfonia di Ruth Gipps e una nuova commissione della compositrice italiana Giulia Monducci – ex alunna a Oxford – sul tema della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico.



Artisti



Oxford University Orchestra

Cayenna Ponchione-Bailey, direttrice



Programma



Giulia Monducci, S?lum

Pëtr Il’i? ?ajkovskij, Romeo e Giulietta

Ruth Gipps, Sinfonia n. 2 in Si maggiore op. 30

Johannes Brahms, Sinfonia n. 2 in Re maggiore op. 73



Evento della Oxford University Orchestra in collaborazione con La Toscanini e con il patrocinio del Comune di Parma.





Info e contatti: biglietteria@latoscanini.it | 0521391339