Traiettorie: concerto di Ciro Longobardi

Concerto di Ciro Longobardi

Musiche di Messiaen, Boulez, Ravel



-------------------------------------------------



Con il primo dei cinque recital pianistici previsti in questa edizione, martedì 16 aprile 2024 nella Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma alle ore 20:30 torna a «Traiettorie» Ciro Longobardi, solista particolarmente attivo nell’ambito moderno e contemporaneo, docente di pianoforte presso il Conservatorio di Salerno, oltre che pianista di Ensemble Prometeo, il gruppo strumentale fondato in seno alla Fondazione Prometeo, che promuove e organizza la rassegna di musica moderna e contemporanea giunta quest’anno alla trentaquattresima edizione.



Per presentare il programma del concerto, il pianista terrà, inoltre, un incontro di approfondimento, a ingresso gratuito, il giorno precedente (15 aprile 2024) alle ore 18:00 presso l’Auditorium della Casa della Musica.



Seguendo l’indirizzo di approfondimento sulla musica francese moderna e contemporanea individuato quest’anno da «Traiettorie», il programma proposto da Longobardi si concentra su tre momenti fondamentali di quell’itinerario novecentesco. L’importanza dell’elemento ritmico come parametro strutturale prioritario, applicato peraltro a una forte intensità spirituale, come appare nei sei dei «Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus» (1944) di Olivier Messiaen proposti da Longobardi; le soluzioni messe a punto da Pierre Boulez, peraltro allievo di composizione di Messiaen, per coordinare il libero arbitrio creativo e il meccanicismo dei metodi seriali, applicate per la prima volta nella Terza Sonata per pianoforte (1957) di cui verrà eseguito il secondo movimento; e il suono come oggetto concreto e illusionistico, materia capace di descrivere altra materia attraverso un virtuosismo estremo e raffinatissimo, quello di «Gaspard de la nuit» (1908) di Maurice Ravel.



La realizzazione di «Traiettorie», partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma - Casa della Musica, Fondazione Teatro Regio, Fondazione “A. Toscanini”, Università degli Studi di Parma, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici, Ernst von Siemens Music Foundation, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia, TEAMWORK. Alle ormai pluriennali collaborazioni con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner si aggiunge quest’anno quella con Universal Edition.



È possibile acquistare il biglietto in prevendita sul sito VIVATICKET o – il giorno del concerto, a partire dalle ore 19:30 – presso la biglietteria della Casa della Musica di Parma (Piazzale San Francesco 1, 43121 Parma).



Intero: € 15

Ridotto: € 10 (over 65, soci FAI, TCI, dipendenti Chiesi)

Ridotto scuole: € 5 (studenti universitari, studenti e insegnanti del Conservatorio)

Omaggio: under 18



Tre concerti a scelta della prima parte della rassegna (10 aprile - 5 giugno) al costo di due: 30 €



Fondazione Prometeo

+39 0521 1404781 / +39 348 1410292

info@fondazioneprometeo.org



https://www.fondazioneprometeo.org

https://www.facebook.com/fondazioneprometeo.org



https://www.youtube.com/user/FondazionePrometeo