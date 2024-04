"Condominio 4.0": giornata di innovazione per il futuro del condominio

Parma, IT – Il futuro del vivere in condominio è in primo piano a Parma questo 16 aprile 2024, presso il Laboratorio Aperto in Vicolo delle Asse, 5. L'evento "Condominio 4.0", dalle ore 14.00 alle ore 18.00, promette di essere un cruciale punto di incontro per professionisti del settore, amministratori di condominio e tutti gli interessati alle ultime tendenze dell'abitare collettivo.

Organizzato da Condominio Solutions e in collaborazione con "Chi vuol esser Visionario?", la prima scuola di creatività visionaria, il workshop si immerge nelle dinamiche innovative del mondo condominiale, offrendo spunti per una crescita professionale e l'industrializzazione del settore.

Tra i relatori, figure di spicco come l'Avv. Annamaria Calvi, che illuminerà i partecipanti sulla mediazione e il ruolo dell'amministratore nell'ottica della riforma Cartabia; Riccardo Fioravanti, CEO e fondatore di Cohousing Confabitare, che discuterà del cohousing come nuovo paradigma dell'abitare; e l'Arch. Giovanni Sallemi, che proporrà idee per la riqualificazione degli androni in condominio.

L'evento si pone come un'opportunità imperdibile per chi cerca di navigare i cambiamenti nel settore immobiliare, offrendo crediti formativi professionali per avvocati e architetti.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni, visitare il sito www.condominiosolutionseventi.it.



Per contatti: Email: info@condominiosolutions.it Telefono: +39 039 2458413 | Mobile: +39 3356381621