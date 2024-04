'Contemporenea': dal 20 aprile al Palazzo del Governatore

CONTEMPORANEA

CAPOLAVORI DALLE COLLEZIONI DI PARMA



A cura di Simona Tosini Pizzetti



115 opere 30 collezionisti 93 artisti



Palazzo del Governatore

Piazza Giuseppe Garibaldi, Parma

20 aprile - 21 luglio 2024



Opere di Pablo Picasso, Marc Chagall, Marcel Duchamp, Giorgio de Chirico, Otto Dix, Victor Brauner, Man Ray, Giorgio Morandi, Lucio Fontana, Marino Marini, Conrad Marca-Relli, Mario Schifano, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis e molti altri.



Sabato 20 aprile l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma aprirà al pubblico la mo-stra CONTEMPORANEA. Capolavori dalle collezioni di Parma, presso le sale di Palazzo del Governatore, nel cuore del centro storico della città di Parma. Curata da Simona Tosini Pizzetti, organizzata e prodotta da Solares Fondazione delle Arti con il sostegno di Destinazione Turistica Emilia, APT Servizi Regione Emilia Romagna, resterà aperta fino al 21 luglio 2024.



In esposizione 115 opere di 93 artisti di rilievo internazionale, selezionate tra il patrimonio delle più prestigiose collezioni private di Parma, per raccontare tra pitture, sculture e rare fotografie di performance cento anni di espressione artistica contemporanea italiana ed europea. Si tratta di opere di collezioni private che verranno esposte al pubblico per la prima volta, la mostra sarà quindi un'occasione imperdibile per vederle raggruppate in un percorso espositivo d'eccezione. L’inedito ed irripetibile progetto espositivo si inserirà tra le bellezze che Parma offre dall’età romanica, al Rinascimento all’epoca del Barocco e le esperienze che mette a disposizione come Città Creativa UNESCO per la Gastronomia.



Strutturata in ventidue sezioni che seguono un andamento cronologico con focus alterni su diversi movimenti e artisti, Contemporanea attraversa un secolo di storia dell'arte del Novecento rappresentando le diverse tendenze grazie a un ricco viaggio sapientemente costruito attraverso le opere. Da Duchamp a Picasso, da Morandi a Casorati passando per De Chirico, Sironi, Burri, Pistoletto e molti altri grandi artisti, l'esposizione è al contempo uno sguardo d'eccezione sul Novecento e un osservatorio prezioso sul collezionismo e sull'immenso patrimonio culturale che queste opere rappresentano per la città di Parma e per tutta la cultura nazionale.