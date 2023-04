Cosa fare a Parma il 25 aprile

Alla fine di un lungo ponte che alcuni parmigiani hanno avuto la fortuna di fare martedì 25 aprile Parma si veste a feste per il 78esimo anniversario della Liberazione. Sono tanti gli eventi in cartellone per questa giornata speciale: dal concerto in piazza Garibaldi, alle pedalate, dagli spettacoli teatrali fino ai musei civici, che osserveranno speciali orari di apertura.

Il corteo antifascista per ricordare la Liberazione

Martedì 25 aprile, dopo la celebrazione della messa alle 9.30 alla Chiesa di Santa Croce ci sarà il concentramento del corteo istituzionale e la partenza (ore 10.15) con la partecipazione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, come da tradizione. Prima del corteo si terrà la consegna delle bandiere delle Brigate Partigiane ai ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti, che dall'ex Palazzo della Provincia le porteranno in piazzale Santa Croce. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Il concerto dei Coma_Cose in piazza Garibaldi

Il 25 Aprile si torna di nuovo in piazza Garibaldi con un grande concerto. Si esibiranno i Coma_Cose, che sono tornati a suonare sui principali palchi italiani con un tour invernale in vari club, segnando il tutto esaurito. Salirà sul palco, come open act, anche Crytical. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Festa del Vino e dello Street Food in piazza Ghiaia

Dalle 10 alle 24 di martedì 25 aprile si terrà l'ultima giornata della Festa del Vino e dello Street Food in piazza Ghiaia. I protagonisti sono dodici produttori vinicoli provenienti da varie zone dello Stivale: dalle campagne del Veneto alle colline piacentine per arrivare ai vigneti accarezzati dal mare e dal sole del Puglia e della Sicilia (TUTTE LE INFORMAZIONI)

La grande festa del 25 aprile a Casa Cervi

l 25 aprile 2023 a Casa Cervi si celebra, come ogni anno, la Festa della Liberazione. Tra gli ospiti ci saranno Lo Stato Sociale, Capossela con Mara Dedeghieri, i Bandabardo & Cisco. La Festa è aperta tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 20 e si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

I musei civici aperti il 25 aprile

In occasione della Festa di Liberazione i musei civici saranno aperti, dalla Camera di San Paolo alla Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini, il Museo dell’Opera, la Casa del Suono e Casa natale Arturo Toscanini (TUTTE LE INFORMAZIONI)