Nell’ambito di Parma360 Festival Scintille bookclub ha organizzato un incontro eccezionale legato al mondo del libro e della grande illustrazione, insieme ad uno dei più importanti disegnatori e illustratori contemporanei: è un onore annunciare che lo scrittore Bernardo Zannoni e il disegnatore di fama internazionale Lorenzo Mattotti dialogheranno insieme al gallerista Federico Cano Correa per raccontarci curiosità e retroscena della speciale edizione illustrata di “I miei stupidi intenti”, curata da Sellerio editore per questo titolo vincitore del Premio Campiello nel 2022. Un appuntamento in cui metteremo a confronto, e in sinergia, il lavoro letterario di Zannoni con quello artistico creato da Lorenzo Mattotti che ha messo in scena e dato vita ai personaggi di questo romanzo iconico attraverso sessantasei tavole, cinque a colori e le altre interamente a sanguigna, caratterizzate da un tratto sottile e incisivo, che ci trasportano con forza entro un mondo in cui la natura, giudice di vita e di morte, si mostra in tutta la sua magnifica crudezza. Protagonista e voce narrante è Archy, un piccolo di faina nato insieme ad altri cinque, in una gelida notte d’inverno, appena dopo la morte del padre, ucciso da un contadino perché colto a rubare. Sei cuccioli che la povera mamma di Archy è costretta a crescere da sola, ma come fare per sfamarli tutti? Impossibile. Infatti, non appena percepisce la debolezza di Archy se ne disfà senza troppe remore, barattandolo per mezza gallina. Incredulo, Archy si ritrova solo e abbandonato, proprietà privata di Solomon, la vecchia volpe usuraia a cui tutto il bosco si rivolge in caso di bisogno. Quello inventato da Bernardo Zannoni è un mondo duplice e complesso in cui gli animali possono parlare e amarsi, usano letti e stoviglie, ma al contempo le loro esistenze sono incatenate alle feroci leggi di natura, in cui l’istinto e la sopraffazione restano ineludibili. Il ferino e l’umano – incarnati dal personaggio di Solomon, amante della letteratura e fortemente religioso, tiranno e mentore di Archy – si combinano e scompongono in una favola per adulti che le illustrazioni di Lorenzo Mattotti materializzano davanti ai nostri occhi con grande potenza evocativa.