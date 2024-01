La Toscanini incontra i Giovani Talenti del Conservatorio

Si rinnova la tradizione ormai consolidata che fa incontrare l’esperienza e la professionalità dell'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini con il talento e la passione degli allievi del Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma. “La Toscanini incontra i Giovani Talenti 2024” offre alla città due appuntamenti a ingresso gratuito, che si terranno per la prima volta nella prestigiosa sede del Teatro Regio di Parma, mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio 2024 alle 20.30.

L’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale parmigiano ha selezionato alcuni dei suoi allievi più talentuosi per sostenere le parti solistiche di pagine concertistiche tratte dal repertorio classico e contemporaneo. Un dono alla città che ha anche lo scopo di avvicinare al professionismo questi giovani solisti e non solo. Nell'occasione, ci saranno infatti anche due direttori formatisi nella classe di direzione d’orchestra sul podio de La Toscanini e, nel secondo concerto, verrà eseguito il brano scritto da uno studente della classe di composizione. Infine, tra le fila dell’Orchestra suoneranno alcuni alunni del Conservatorio, che potranno così fare un’esperienza professionale a tutti gli effetti.

Mercoledì 31 gennaio Bernardo Lo Sterzo dirigerà La Toscanini in un programma che prevede il Concerto per fagotto di Gioachino Rossini, interpretato dal solista Davide Tomasoni, il Concerto per pianoforte n. 25 in do maggiore, K 503 di Wolfgang Amadeus Mozart, con Stefano Campanini al pianoforte, e il Concerto in mi minore per violino e orchestra, op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy suonato da Bianca Rabaglia nel ruolo di violino solista.

Nel secondo appuntamento, giovedì 1 febbraio, sarà Federico Toscano a salire sul podio de La Toscanini per dirigere il Concerto in mi bemolle maggiore per saxofono e archi, op. 109 di Aleksandr Glazunov, interpretato da Isabel Suarez (saxofono), il Concerto per chitarra di Heitor Villa-Lobos, chitarra solista Daniel Daiu, “L'Agnizione” per orchestra di Nicolás Ernesto Cortés Castillo, allievo di composizione del Conservatorio “Arrigo Boito”, e il Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, Op. 21 di Fryderyk Chopin suonato da Matteo Sebastiani (pianoforte).

L’evento è organizzato dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma e da La Toscanini con la collaborazione della Fondazione Teatro Regio di Parma. L’ingresso è libero e gratuito sino a esaurimento posti.