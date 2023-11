Due giorni di magia al Castello di Babbo Natale a Parma: 9 e 10 Dicembre arriva Magolandia

Preparatevi a vivere una straordinaria avventura tra l’atmosfera natalizia e le misteriose stanze del Castello, dove sarete circondati da uno staff magico!

Il Natale come non l’avete mai vissuto. A dicembre, non perdete l’opportunità di immergervi nella Magia del Natale e nell’incanto della Scuola di Magia, tutto nello stesso luogo. Nel suggestivo Castello di Montechiarugolo (PR), potrete vivere le emozioni di Magolandia, immersi nella magica atmosfera natalizia.

Una giornata di attività rivolte a grandi e piccini, dove tutta la famiglia potrà tuffarsi nelle atmosfere più accoglienti dell’anno!

Programma

Un’Esperienza unica della durata indicativa di 3 ore tra il Mondo Magico di J.K. Rowling e la Magia del Polo Nord, composta da un tour della durata di circa 90/100 minuti e uno spettacolo teatrale della durata di circa 70/80 minuti.

Una volta giunti al Castello inizierà il vostro percorso nella Magia, tutta la famiglia potrà divertirsi tuffandosi nelle atmosfere della saga fantasy più famosa dei giorni nostri. Sarete smistati in sei diversi gruppi che si muoveranno tra le aule dei Professori della Scuola di magia e stregoneria di Monteardente, dove seguirete le lezioni di incantesimi, cattedra del Professor Valter Giano, dove imparerai le formule magiche, la postura e l’uso della bacchetta magica e degli incantesimi di base sfidando gli altri aspiranti maghi sul tappeto del club dei duellanti

La Professoressa Briana Silvermind titolare della cattedra di divinazione , insegnerà ai giovani aspiranti maghi e streghe la nobile arte che da secoli permette ai maghi di scrutare il futuro e di aprire l’occhio della mente. Ossa, pendoli, fondi di caffè e the, lettura degli astri e tarocchi saranno gli argomenti della lezione più intrigante della nostra scuola.

Infine, i nostri prefetti e capocasa vi introdurranno ad un graditissimo ospite dal Regno Unito, che procederà con voi alla cerimonia dello smistamento dividendovi nelle iconiche quattro Case.

Oppure sarete invitati nelle accoglienti sale del castello di Babbo Natale dove gli elfi del vecchio Santa Claus vi chiederanno aiuto per risolvere i pasticci compiuti dall’Elfo Flanella, conosciuto come il “Terremoto del Polo Nord”: Mamma Natele vi accoglierà nelle cucine dove l’Elfo Flanella, distratto mentre mangiava l’impasto avanzato, ha bruciato tutti i biscotti preparati per la merenda degli Elfi dell’intero Polo Nord.

Sapranno i giovani, e meno, aiutanti salvare la pausa the caldo e biscotti di pan di zenzero?

L’ordinato Caos dell’Ufficio postale del Polo Nord darà il benvenuto a tutti i partecipanti, mentre seppellito dal lavoro l’elfo lancetta, l’elfo più in ritardo di tutto il Villaggio del Natale, chiederà aiuto per riordinare le lettere da tutto il mondo che l’Elfo?Flanella ha disordinato inciampando sugli scaffali.

Infine, l’Elfo Canditovi accoglierà nella sala da the di Babbo Natale, dove viene preparato il suo famosissimo the speziato. Candito è spaventato perché l’Elfo Flanella ha messo in subbuglio tutta la dispensa ribaltando le scorte di infuso della buona notte di Babbo Natale. Ora deve ripristinare le scorte e ha bisogno dell’aiuto dei giovani aiutanti.

Una volta terminate le sei tappe del percorso non temete, poiché ad attendervi troverete il cast del magnifico spettacolo “NON DITELO A BABBO NATALE!”

Una commedia natalizia della durata di circa 70/80 minuti, dove finalmente conoscerete quel pasticcione dell’Elfo Flanella e il suo più fidato amico: l’Elfo Zenzero. Riusciranno insieme a salvare il Natale dalle cospirazioni di Pitch Black? Dopo lo Spettacolo tutti i bimbi potranno incontrare Babbo Natale in persona!

Un incontro magico che lascerà un segno indelebile nei cuori di tutti La giornata e l’esperienza di Magolandia al Castello di Babbo Natale è dedicata alle famiglie, a tutti gli appassionati delle saghe ambientate nei mondi magici e fantastici!

Informazioni

Orari:

– Turno 1: partenza h 10.00

– Turno 2: partenza h 13.30

– Turno 3: partenza h 17.00

Durata Esperienza: 3 ore (circa).

Biglietti

L’accesso a MAGOLANDIA al Castello di Babbo Natale è consentito a tutti coloro che acquistano il biglietto di ingresso!

- Prezzo babyi (da 0 a 3 anni) : 0,00 € GRATIS

- Prezzo bambini (dai 3 ai 5 anni) : 15,00 €

- Prezzo bambini grandi (più grandi di 5 anni) : 30,00 €

- Prezzo adulti (l’esperienza è assolutamente adatta ad adulti appassionati e/o genitori) : 20,00 €

NB: L’Esperienza di ”Magolandia al Castello di Babbo Natale” dura 3 ore ed è ITINERANTE all’interno del Castello!

N.B. Ricordiamo e specifichiamo che l’esperienza è adatta a tutti coloro che sono pronti a mettersi in gioco! Adulti e piccini, maghi e maghetti più alti di 1 metro! Per i giovani aspiranti maghi e streghe sarà possibile accedere sotto i 12 anni solo accompagnati e tra i 12 e i 18 anni solo a fronte del rilascio di una liberatoria.

Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio e non saranno consentiti ritardi per non disturbare l’esperienza.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di creare ricordi indelebili con la vostra famiglia a Magolandia al Castello di Babbo Natale, dove la magia del Natale prende vita in ogni angolo!