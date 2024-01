Prorogata fino al 10 marzo la mostra "Viaggi a oriente. Fotografia, disegno, racconto"

Proseguirà fino al 10 marzo l’esposizione VIAGGI A ORIENTE. Fotografia, disegno, racconto a cura di Arturo Carlo Quintavalle, promossa da Fondazione Monteparma con il patrocinio del Comune di Parma, aperta dallo scorso ottobre all’APE Parma Museo. L’esposizione, che scaturisce dalla ricerca ventennale svolta dallo stesso curatore, raccoglie oltre 300 immagini realizzate da disegnatori, incisori e fotografi occidentali che hanno viaggiato in Oriente nel periodo compreso tra la spedizione napoleonica in Egitto del 1798 e la caduta dell’Impero ottomano, ponendo le basi per una storia dell’iconografia dell’Oriente medio. Dopo un richiamo alle suggestioni letterarie, il percorso propone le incisioni tratte da Vivant Denon e dalla Description de l’Égypte, le litografie di David Roberts, i primi dagherrotipi di Girault de Prangey, le fotografie di Maxime Du Camp, compagno di Gustave Flaubert nel viaggio in Oriente (1849-1851), per poi passare alle immagini di ateliers di grandi fotografi, da James Robertson a Francis Frith, da Antonio Beato ai Bonfils, a Indiveri, a Pascal Sébah, a Hippolite Arnoux, a Luigi Fiorillo, agli Zangaki, per chiudere a fine secolo con le foto dell’American Colony. La mostra permette di approfondire la conoscenza storica dei viaggi a Oriente e, insieme, degli scrittori e artisti che li hanno raccontati, offrendo l’occasione di riflettere su come l’Occidente abbia raccontato l’Oriente, tramandandone nel tempo una narrazione che affonda nel mito. <<La scelta di prolungare la mostra per altri due mesi è motivata dal crescente interesse manifestato dai visitatori e dalle numerose richieste di visite guidate pervenute nelle ultime settimane da parte delle scuole>> commenta il Presidente di Fondazione Monteparma, Mario Bonati. <<Ringraziamo CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e Biblioteca Palatina del Complesso Monumentale della Pilotta per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la nostra proposta di prolungamento dei prestiti>> aggiunge Bonati. Con l’occasione della proroga, APE Parma Museo offrirà anche l’opportunità di nuovi momenti di approfondimento per i visitatori che vorranno essere accompagnati alla scoperta delle 14 sale espositive dedicate a Viaggi a Oriente. Per gli interessati, l’appuntamento si rinnova ogni domenica, dal 21 gennaio al 10 marzo, alle ore 11.00 con ritrovo presso il bookshop, al costo di € 5. Per informazioni su visite di gruppo in giornate diverse da quelle proposte, è possibile contattare il numero telefonico 0521/2034 o l’indirizzo e-mail info@apeparmamuseo.it.