Indaga il rapporto tra “Musica e soprannaturale” la decima edizione di LabRetMus - Laboratorio di Retorica Musicale organizzato dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. La prima sessione del programma si svolgerà sabato 13 aprile 2024 nell’Auditorium del Carmine. Come ogni anno verranno messi a confronto musicisti e studiosi di varie discipline artistiche intorno a un tema, per mostrare come la musica esprima i concetti più diversi attraverso strategie retoriche. Il tema “Musica e soprannaturale” verrà esplorato da angolature diverse, spaziando dall’epoca barocca al pieno Novecento. Spettri, apparizioni e fantasmi popolano l’opera in musica fin dal suo esordio, con l’Orfeo di Claudio Monteverdi. Un secolo e mezzo dopo, Christoph Willibald Gluck contrapponeva con grande efficacia, nell’Orfeo ed Euridice, le furie infernali e gli spiriti eletti dei campi elisi. Verranno analizzate le figure retorico-musicali impiegate per esprimere il soprannaturale, a partire dagli archetipi del teatro classico antico, fino alle sperimentazioni di musica proto-elettronica di un compositore e inventore russo, Nicolas Obuhov, impregnato di misticismo esoterico. Le relazioni di questa prima sessione inizieranno alle ore 15.00, tenute da Elisabetta Torselli, Riccardo Mascia, Fabiana Ciampi e accompagnate da esecuzioni dal vivo di studenti del Conservatorio o da esemplificazioni multimediali. Alle ore 20.30 seguirà un concerto diviso in due parti: la prima dedicata alla presenza di spiriti, fantasmi e apparizioni nell’opera, anche nelle parodie dell’opera buffa; la seconda alle varie declinazioni del fantastico e del soprannaturale nel Lied romantico tedesco, da Carl Loewe a Richard Strauss. La seconda sessione di LabRetMus è prevista per sabato 4 maggio 2024 e approfondirà ancora l’opera, fra Otto e Novecento, dall’Isora di Provenza di Luigi Mancinelli alla Donna con le ali di Giancarlo Facchinetti su un soggetto di Dino Buzzati, e la musica strumentale (Obuhov e Sorabji). L’ingresso è libero gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.