nerone a work of art

Inaugura sabato 19 settembre alle 18 nella galleria dell’Associazione culturale GlobalArt di Borgo del Gallo 8, la mostra dedicata a Nerone (Sergio Terzi). Saranno esposte diverse opere dell’eclettico artista di Gualtieri, da quelle figurative e fortemente espressioniste del primo periodo, fino alle Informali e astratte decantate da Luciano Caramel e interpretate nei loro risvolti psichici da Vittorino Andreoli. Nerone vanta un lungo e prestigioso curriculum di mostre internazionali in luoghi di altissimo livello. L’ultima rassegna si è conclusa recentemente alla Casa del Mantegna a Mantova. La sua vocazione pittorica è stata in parte stimolata dall’incontro con Antonio Ligabue, di cui fu il secondo autista. E proprio di Ligabue sarà esposto un olio nella sola giornata di sabato: omaggio e trait d’union tra due artisti inquieti ed eccentrici per i quali arte e vita, anima e colore sono stati una cosa sola. Fino all'11 ottobre.