Monte delle Vigne: il 7 settembre passeggiata al tramonto

Giovedì 07 settembre, la cantina Monte delle Vigne, in collaborazione con Roberta Gasparini di GuideLab, organizza una passeggiata lungo i filari mentre il sole colora il cielo con un caldo tramonto estivo.

Camminerete tra le dolci e morbide colline di Ozzano Taro, osservando i grappoli che presto si trasformeranno in vino. Vi illustreremo le caratteristiche uniche di queste colline e del nostro terroir, terminando con la visita alla cantina e successiva permanenza all’Aperistreet in Vigna: un’esperienza di gusto in formato pic-nic con vino della cantina, street food del territorio, una coperta per rilassarsi sul prato e una cassettina che si trasformerà in tavolino per i propri calici.



IL PROGRAMMA

- Ritrovo alle ore 18.45 presso la cantina e partenza alle ore 19.00.

- Passeggiata con percorso ad anello guidata da Roberta Gasparini di GuideLab, guida turistica ed escursionistica abilitata dalla regione Emilia-Romagna. Successiva visita alla cantina con spiegazione delle principali tecniche di produzione. Durata complessiva 1h30 circa.

- Accesso all’Aperistreet in Vigna alle ore 20.30 circa e ritiro di cassetta, tovaglia e calice di vetro.

- Permanenza libera fino alle ore 23.30 circa.



LE INFORMAZIONI

- La lunghezza del percorso è di circa 2km ed è adatto a qualsiasi tipologia di pubblico.

- La passeggiata è confermata al raggiungimento di 10 persone minimo.

- Il pagamento dovrà essere effettuato in loco prima dell’inizio dell’evento.

- Il costo a persona è di € 12,00 per adulti e gratuita per i minori (obbligo di accompagnamento).

- L’aperitivo invece sarà da pagare in loco alle casse della serata, in base al menù proposto e alla scelta del partecipante.

- La cassetta e la tovaglia saranno consegnate in maniera gratuita; il calice di vetro sarà invece consegnato con una cauzione di € 5,00 (restituita poi al momento di riconsegna del calice).

- In caso di maltempo l'evento verrà annullato ed eventualmente rimandato con nostro preavviso.

- La prenotazione è obbligatoria, tramite mail (gasparini.roberta@gmail.com) o WhatsApp (3488052838).



I CONSIGLI

- Indossare un abbigliamento comodo e adatto e scarpe da ginnastica o da trekking, utilizzabili in terreno sterrato.

- Portare con sé una riserva d’acqua.



- È necessario essere provvisti di una torcia (potrà essere utilizzata anche quella del telefono).