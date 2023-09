Monte delle Vigne: sabato 16 settembre passeggiata in vigna con degustazione

Sabato 16 settembre, in collaborazione con Roberta Gasparini di GuideLab, una passeggiata lungo i filari. La vendemmia giunge ormai al termine e le vigne iniziano a trasformarsi in un arcobaleno di caldi colori autunnali.

Roberta ti porterà nei punti più panoramici della tenuta, raccontando con passione le caratteristiche dei nostri Colli, per poi passare ad una visita in cantina per scoprire le tecniche di produzione dei nostri vini. Infine, visita alla barricaia: il cuore pulsante della cantina, dove i nostri vini più importanti affinano in botti di rovere francese e in maestose anfore di terracotta.

Per concludere la giornata: degustazione finale di due calici di vino con accompagnamento gastronomico firmato Upstream, Agricola Bergamina & Coppini Arte Olearia.



IL PROGRAMMA

- Ritrovo alle ore 14.45 presso la cantina e partenza alle ore 15.00.

- Passeggiata con percorso ad anello guidata da Roberta Gasparini di GuideLab, guida turistica ed escursionistica abilitata dalla regione Emilia-Romagna. Successiva visita alla cantina con spiegazione delle principali tecniche di produzione. Durata complessiva 1h30 circa.

- Degustazione di due calici di vino e piattino gastronomico con le eccellenze dei nostri partner Upstream, Agricola Bergamina & Coppini Arte Olearia.



LE INFORMAZIONI

- La lunghezza del percorso è di circa 2km ed è adatto a qualsiasi tipologia di pubblico.

- La passeggiata è confermata al raggiungimento di 10 persone minimo.

- Il pagamento dovrà essere effettuato in loco prima dell’inizio dell’evento.

- Il costo a persona è di € 30,00 per adulti e € 8,00 per i minori (obbligo di accompagnamento).

- In caso di maltempo l'evento verrà annullato ed eventualmente rimandato con nostro preavviso.

- La prenotazione è obbligatoria, tramite il sito web www.montedellevigne.it

- Per informazioni o chiarimenti: info@montedellevigne.it / 0521 309704



I CONSIGLI

- Indossare un abbigliamento comodo e adatto e scarpe da ginnastica o da trekking, utilizzabili in terreno sterrato.



- In caso di meteo incerto portare con sé una giacca a vento o un impermeabile.