Presentazione del libro "L'ultimo assolo" di Stefano Montruccoli

“Tu hai del talento, quando suoni hai qualcosa in più, qualcosa che piace, che penetra nell’anima. Non è questione di tecnica o di esercizio. È qualcosa che si ha o non si ha, poi la tecnica e l’esercizio la tirano fuori. (…). È una cosa rara”. Il romanzo di Montruccoli, c’introduce al mistero dell’arte e del suo potere di affascinare, emozionare, coinvolgere e sconvolgere.