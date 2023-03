Mercoledi 10 maggio, 2023 alle ore 20:00 nei locali di Arte & Gusto siti in Via Emilia Est, 87 a Parma si terrà la masterclass con presentazione del libro: "Valpantena dal Vinum Raeticum all'Amarone" con degustazione di quattro etichette (vedi locandina allegata per tutti i dettagli).



A seguire sfiziosità finali dello Chef di Arte & Gusto (pizza, affettati e stuzzicherie varie).



A presentare il libro: le sommelier Barbara Boni e Samantha Orlandi le quali ci guideranno in un emozionante percorso di scoperta e arricchimento per capire le origini e le curiosità legate a questo storico e importante vino italiano, l'Amarone.





Per prenotazioni: info@wineandfoodacademy.it