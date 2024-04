Sabato 20 aprile 2024 ore 21,00 al teatro Europa, via Oradour 14 , Parma avremo in scena lo spettacolo di Lungo Circuito A.P.S. Gruppo di Ricerca sull’Arte Contemporanea e i Nuovi Media, RADIOSTAZIONE -Messaggi diffusi per passeggeri, performance teatrale audio immersiva -- da racconto di Greta Cuccolini, creazione di Lungocircuito a.p.s, allestimento teatrale e drammaturgia: Greta Cuccolini, Luca Maini, Tommaso Granelli, Angelica Patmos, riduzione teatrale prodotta da: Lungocircuito a.p.s. ed Europa Teatri . Nata da un racconto, l’opera, fortemente evocativa, viene pubblicata come serie audiovisiva per il web nel 2022. Giocando con gli spostamenti di significato e significante, Radiostazione coin-volge e accompagna il pubblico in una zona temporanea di riscrittura creativa della realtà, in quel vivido spazio immaginativo che ognuno conosce e spesso tralascia o dimentica in un quo-tidiano frenetico, nella narcosi dell’abitudine. Attraverso l’ascolto dei sogni narrati da Claudia Bianchi (soprannominata Sheena) e dalle sue voci interiori, RADIOSTAZIONE fa emergere l’impellente bisogno di immaginare e praticare azioni orientate alla bellezza in un quotidiano che la bellezza e il senso pare talvolta perdere di vista. Ci racconta con candore e accorta leggerezza che gli avamposti culturali, il respiro poeti-co, il sogno come valore irrinunciabile e l’arte come affermazione dello stesso, sono necessari per il nostro esistere e buon vivere. In questo senso la stazione, il viaggio, i passeggeri sono una metafora di questa riappropriazione, di questi transiti attivi. Link agli episodi: https://lungocircuito.it/opere