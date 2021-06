Mercoledì 23 giugno 2021 torna la classica tortellata di San Giovanni in Piazza Ghiaia. La formula vincente è quella delle edizioni passate: la tradizionale gastronomia parmigiana di qualità proposta dagli chef Paola di Gusto Parma e Filippo de l'Osteria dei mascalzoni che, per l'occasione, proporrano la loro cucina in versione street. L'inizio del servizio di ristorazione è fissato a partire dalle 19:30. Nel cuore del centro storico di Parma si degusteranno i piatti della tradizione: il menù prevede gli intramontabili torta e fritta e salumi del territorio, il piatto principe con i classici tortelli di erbetta, guancialini di maiale e patate fritte per secondo e, per finire, lo "stracchino" della Duchessa come proposta per il dolce. Non mancheranno, ovviamente, i due classici vini della città: lambrusco e malvasia. Dato il sempre grande afflusso all'appuntamento, è consigliata e gradita la prenotazione al numero 349 5640528, per evitare code e fisiologici tempi di attesa. L'evento è orginazziato da BieBi Eventi con la collaborazione di Promo Ghiaia. "foodinghiaia" è un brand BieBi Eventi.

