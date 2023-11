Scacco al monte: torneo di scacchi in cantina con degustazione

Giovedì 30 novembre dalle ore 19.30: SCACCO AL MONTE, il primo torneo di scacchi in cantina con degustazione. Un evento unico e originale dove scacchi e vino saranno i protagonisti.



Info utili:

- Il prezzo a persona è di € 25,00 e include: iscrizione al torneo, 2 calici di vino & assaggio di accompagnamento.

- In serata è previsto uno sconto del 10%, riservato ai partecipanti, per l'acquisto di vino al Wine Shop.

- L'evento è confermato con un minimo di 12 partecipanti.



Prenotazioni al seguente link: https://montedellevigne.it/it/degustazioni_eventi/?experience=a03de02a-9068-4c0a-882e-37972349776b



Maggiori informazioni e richieste: info@montedellevigne.it / 0521.309704