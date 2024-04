Dal 2015 il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma è diventato luogo di incontro, di confronto e di scambio di idee per esperti di tutta Europa in materia di sviluppo dell'orecchio grazie a “Sentiamoci a Parma”, Workshop internazionale dedicato all'Eartraining. La nona edizione dell’iniziativa si svolgerà dal 17 al 20 aprile 2024 nell’Auditorium del Carmine del Conservatorio di Parma, finanziata come sempre con i fondi del programma Erasmus+. Le lezioni, gratuite e aperte a tutti gli interessati, saranno affidate a dodici docenti provenienti da Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Finlandia, Norvegia e Svezia che approfondiranno diverse metodologie applicabili all’Eartraining, materia di cruciale importanza per la formazione musicale

Il programma delle quattro giornate di lavoro prevede lezioni rivolte a diversi gruppi di allievi del Conservatorio (a partire dai Corsi propedeutici fino ai Corsi Accademici del Biennio), ma che potranno coinvolgere anche il pubblico presente.

Ideato e coordinato dal Prof. Fabio Ferrucci, vincitore per due anni del Premio Leonardo da Vinci del Miur, il progetto ha coinvolto nell’arco delle prime otto edizioni oltre 160 insegnanti provenienti da 25 nazioni: un unicum nel panorama europeo, selezionato dall’Agenzia nazionale INDIRE per la sua valenza in termini di valorizzazione del patrimonio culturale europeo. Da questa esperienza è nato, presso il Conservatorio di Parma, anche il primo Master annuale di “Specializzazione in Teoria, Ritmica e Percezione Musicale- Ear Training” che si avvale di docenti provenienti dallo stesso circuito, unico percorso del genere in Italia e uno dei pochi in Europa rivolto alla formazione dei futuri docenti del settore.

Questi i docenti della nona edizione di “Sentiamoci a Parma”: Erik Albjerg (Royal Conservatoire – L’Aia), Per Bundgård (The Royal Danish Academy of Music – Copenhagen), Kaja Daugaard Christensen (The Royal Academy of Music – Aarhus), Eduardo Díaz Lobatón (Real Conservatorio Superior De Música – Madrid), Erik Højsgaard (The Royal Danish Academy of Music – Copenhagen), Inkeri Jaakkola (The University of The Arts – Helsinki), Sofia Martinez Villar (Escola Superior De Música De Catalunya – Barcelona), Maria Medby Tollefsen (Arctic University of Norway – Tromsø), Klara Rylander (Univeristy Of The Arts – Stoccolma), Synnøve Sætre (Norwegian Academy of Music – Oslo), Gro Shetelig (Professor Emeritus Norwegian Academy of Music – Oslo), Mari Skogli (Institutt For Musikk - Kristiania – Oslo).

“Sentiamoci a Parma” è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese o italiana e saranno tradotte per il pubblico presente. Per assistere alle lezioni è sufficiente inviare una mail entro il 13 aprile 2024 al seguente recapito: fabio.ferrucci@conservatorio. pr.it. Il programma aggiornato delle quattro giornate si può consultare al link https://bit.ly/Sentiamoci2024.