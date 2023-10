Il dj/producer parmense andrea ricci è tornato con il suo nuovo singolo “it alarm”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

“IT Alarm” di Andrea Ricci ha origine dal suono improvviso “IT-alert” proveniente dai nostri cellulari che ha incuriosito ed a tratti “spaventato” l’Italia in occasione del test del sistema nazionale di allarme pubblico, per l’informazione della Protezione Civile diretta alla nostra popolazione. Proprio in questa occasione è nata l’idea di riproporre il suono di questo “allarme” con il sound energico del producer parmense. Ascolta “IT Alarm” su Spotify >> https://spotify.link/Cwg6yT2hRDb Il nuovo brano di Andrea Ricci, disponibile su tutti i digital stores e Spotify, è il quarto rilasciato sull'etichetta italiana Gas Records di Alex Nocera. "IT Alarm" risalta le sonorità Techno di Andrea Ricci, dj/producer che ad oggi ha condiviso la consolle con artisti come Ricky Le Roy, Francesco Zappalà, Paolo Kighine, Gabry Ponte e DJ Tatanka per il format “Dorian Gray”. "IT Alarm" è stato preceduto dai brani “Butterfly”, "Utopia" e "Giorgiana", quest'ultimo suonato da diversi artisti internazionali tra cui Timmy Trumpet. L'artista parmense continua il suo cammino nella scena Melodic-Techno grazie ai suoi ingredienti principali: bassi potenti e synth ipnotici.