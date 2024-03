Maltempo: in arrivo un forte temporale

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare un forte temporale che, secondo le previsioni di 3BMeteo, si abbatterà su Parma e provincia. A partire dalle ore 20, infatti, i meteorologi riportano la possibilità di un'intensa precipitazione che dovrebbe interessare sia la città che la provincia. In particolare dovrebbero scendere, nel giro di un'ora, circa 3.8 millimetri di pioggia. A partire dalle ore 16, infatti, si sta formando una cella temporalesca in pianura che potrebbe portare a piogge di forte intensità, che dovrebbero colpire in particolare le zone di Parma e di Fidenza.

IN AGGIORNAMENTO