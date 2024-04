I cinque migliori ristoranti per mangiare i tortelli a Parma

I cinque migliori ristoranti in cui mangiare i tortelli a Parma. Ecco le nostre scelte di aprile 2024, dalla quinta alla prima posizione.

5 - Trattoria Capelli, Via Fossola, 10 Lesignano De' bagni

Tortelli fatti in casa e carni nelle sale rustiche di un locale familiare con caminetto e travi a vista. "Trattoria Capelli" nasce nel Dopoguerra come unico punto di riferimento nel paesino di Rivalta con tabacchi, drogheria, alimentari e luogo di incontro per i parmigiani che venivano in collina "a giocar un partita a carte tra un bicchiere di Lambrusco e "due fette".

4 - Ristorante Parma Rotta, Strada Langhirano 158 Parma

E' considerato da molti come uno dei migliori ristoranti in cui mangiare i tortelli di zucca alla parmigiana. Situato nel punto in cui abitualmente il torrente Parma rompeva gli argini allagando la zona circostante (da qui il nome del locale), dal 1984 il Parma Rotta si è distinto, unico in tutta la Provincia, per l’utilizzo della tecnica di cottura più antica al mondo: a fuoco di legna. Da allora, gli aromi del castagno, del carpano e del faggio, legnami tipici dell’Appennino Parmense, unitamente al sale rosa cristallino dell’Himalaya, impreziosiscono le nostre carni esaltandone al meglio il vero sapore.

3- Da Romani, Strada dei Ronchi, 2, Vicomero PR

Il locale di Vicomero, a pochi chilometri da Parma, offre la possibilità di gustare piatti tradizionali in una location tranquilla e riservata, lontano dalla città. Tortelli alle erbette sono fatti al momento: affogati nel burro e asciugati nel parmigiano, come vuole la tradizione.

2 - Ai Due Platani, Strada Budellungo, 104/a, 43123 Coloreto PR

È possibile assaggiare gli acclamati tortelli d'erbetta, sempre se riesci a infilarti nella interminabile lista d'attesa. I tortelli vengono preparati al momento. Sfoglia sottilissima, stesa poco prima seguendo il metodo delle rézdore di un tempo.

1 - Antichi Sapori, Strada Montanara 318, 43124 Parma

A pochi minuti dal centro, una trattoria classica e di grande qualità, con diversi piatti legatissimi alla tradizione. Come i tortelli d'erbetta che Gigi Proietti in persona aveva eletto a piatto più esaltante del menu. Tanto che tornò una seconda volta al ristorante per mangiarli nuovamente e complimentarsi con lo chef Davide Censi.