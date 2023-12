A Collecchio la cena natalizia del Carroccio: in diretta gli auguri di Salvini

Domenica 17 dicembre, a Collecchio, nella splendida cornice della Corte di Giarola, si è tenuta la cena natalizia del Carroccio. “La scelta della location non è stata affatto casuale” ha commentato il Segretario provinciale Patrizia Caselli riferendosi al Comune di Collecchio che nel 2024 andrà al voto insieme ad altri 26 Comuni del Parmense. All'evento erano presenti le massime cariche locali del partito e un ospite d'eccezione: il Vice Segretario Federale, On. Andrea Crippa. Non sono mancate le sorprese, come il videocollegamento con il Vice Premier, Ministro delle Infrastrutture e Segretario Federale, Matteo Salvini, con il Ministro delle Disabilità Alessandra Locatelli e il Segretario regionale, capogruppo Lega in Regione, Matteo Rancan. Oltre a Sindaci e Amministratori della Lega provinciale, erano presenti l'Europarlamentare Paolo Borchia, la Senatrice Elena Murelli, l'Onorevole Laura Cavandoli, il Vicepresidente dell'assemblea legislativa regionale Fabio Rainieri, il Consigliere regionale e Referente provinciale Enti locali Emiliano Occhi, il Referente enti locali regionale Tommaso Fiazza, il Coordinatore regionale Lega Giovani Tommaso Vergiati e il Coordinatore provinciale Lega Giovani Andrea Cavagni.

Nel suo intervento Matteo Salvini ha confermato la sua personale vicinanza al territorio anche in veste di Ministro delle infrastrutture, dopo lo sblocco della pista dell’aeroporto. Ha sottolineato l'efficacia dell'azione amministrativa del Sindaci Lega, ringraziandoli per il loro impegno quotidiano e per la loro dedizione e ha garantito il suo sostegno e la sua presenza nei Comuni che andranno al voto nel 2024.

Il Ministro Locatelli ha ringraziato calorosamente iscritti e Amministratori per il tempo dedicato alla crescita del movimento e per l'interesse rivolto al mondo della disabilità. Dopo l’intervento del Segretario Regionale Matteo Rancan, molto critico contro la gestione della Sanità della regione, l’onorevole Andrea Crippa ha ringraziato la base del partito, costituita da Sostenitori e Militanti che, tutte le settimane da anni senza mai pretendere nulla in cambio, aprono banchetti e gazebo per diffondere i valori cari al movimento. Il Vice di Salvini ha ricordato come da sempre la Lega si sia distinta su temi quali sicurezza, immigrazione, giovani, lavoro e difesa dei valori della tradizione cristiana (famiglia in primis).

Il Segretario provinciale Patrizia Caselli ha ribadito l'importanza della presenza capillare sul territorio di militanti e Amministratori, anche in vista delle imminenti sfide elettorali europee e locali.