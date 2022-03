Amministrative 2022, Pizzarotti:"Avanti con Guerra", ma che attacco a Vignali

"Una settimana fa l’assessore Michele Guerra ha dato la propria disponibilità come candidato sindaco del centrosinistra unito, raccogliendo l’entusiasmo delle forze di coalizione e di Effetto Parma, lista che ho contribuito a fondare e che rappresenta l’anima civica di Parma". Così il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, su Facebook, continua a sostenere la candidatura del suo assessore alla Cultura per le elezioni amministrative in programma in primavera.

"È un parmigiano che ha dato un contributo importante alla città in cui è nato e cresciuto: siamo stati Capitale Italiana della Cultura anche grazie alla sua capacità di saper unire la città attorno a un sogno. L’unità, oggi, è un valore che pochi possono permettersi di offrire".

Pizzarotti ha affidato il suo pensiero a Facebook: direttamente dal suo profilo non ha risparmiato attacchi all'ex sindaco Pietro Vignali, che è sceso di nuovo in campo: "Sono stato sindaco per 10 anni, ho raccolto le sfide della città quando queste si chiamavano “870 milioni di debito” e “rischio fallimento di Parma” causati dalla disastrosa amministrazione Vignali. Tuttavia non mi sono mai tirato indietro. Oggi la situazione l’abbiamo capovolta: Parma è una delle città con il bilancio più solido d’Italia, e nonostante la crisi continua a investire più di tante altre realtà italiane. Fare il sindaco significa anche questo: cogliere le sfide e affrontarle con coraggio. Oggi, visti i tempi che viviamo, c’è bisogno di coraggio, unità e visione. Michele Guerra ha tutte e tre le qualità, può essere il sindaco di cui la città ha bisogno per iniziare una nuova stagione. Tra tre mesi Parma tornerà a votare: la scelta giusta è stata indicata da Michele Guerra, ora è tempo di percorrerla".