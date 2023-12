Il Pd: “Bene l’approvazione del Bilancio comunale, in linea con le esigenze della città”

"Esprimiamo soddisfazione - si legge in una nota firmata da Nicola Bernardi, Segretario Provinciale del Pd e Michele Vanolli - Segretario Cittadino del Pd - per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024 del Comune di Parma, testimonianza concreta dell'impegno dell’amministrazione comunale nell'assicurare una gestione finanziaria solida e responsabile a beneficio della comunità, nonché della compattezza della maggioranza che ha votato in modo unanime a favore.

Si tratta di un bilancio che, pur nella scarsità delle risorse disponibili, dovuta contestualmente all’aumento dell’inflazione e alla diminuzione dei trasferimenti delle risorse da parte dello Stato centrale, riflette l'attenzione dell’amministrazione alle reali esigenze dei cittadini. Il bilancio approvato dal Consiglio Comunale rappresenta un importante strumento per la crescita e lo sviluppo sostenibile del territorio, evidenziando la volontà di distribuire le risorse pubbliche in progetti che migliorino la qualità della vita di tutti.

Vogliamo cogliere l’occasione per esprimere, anche a seguito di alcune indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi, la piena fiducia e il convinto sostegno, nostro e di tutto il Partito Democratico di Parma, al sindaco Michele Guerra e al Direttore Generale del Comune avvocato Pasquale Criscuolo.

In questo primo anno e mezzo di mandato, il Sindaco ha dimostrato la propria capacità di affrontare le questioni amministrative, da quelle di lungo periodo a quelle quotidiane, con pragmatismo e competenza, avendo come unico fine il perseguimento del bene pubblico e il miglioramento della qualità della vita della nostra città.

Allo stesso modo, il Direttore Generale e Segretario Comunale, ha iniziato e sta proseguendo, un importante lavoro di riorganizzazione complessiva dell’Ente Comunale al fine di rendere sempre più efficace ed efficiente la macchina amministrativa.

L’approvazione del Bilancio è un momento sempre delicato ed importante per un’amministrazione comunale perché, da un lato, si deve tenere conto delle risorse disponibile e, dall‘altro, si compiono scelte importanti per il futuro della città. Dall’esame di questo bilancio, ci pare di poter dire che l’amministrazione abbia scelto con accuratezza le priorità sulle quali investire, mettendo al centro giovani, famiglie, anziani e imprese del nostro territorio"