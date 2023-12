Congresso di Azione: Serena Brandini eletta vice segretario regionale

Domenica 17 dicembre 2023 si è tenuto a Bologna il Congresso regionale di Azione che ha eletto per acclamazione il nuovo segretario regionale, il Sen. Marco Lombardo. Ad affiancarlo alla guida della segreteria regionale ci sarà anche Serena Brandini, neo eletta Segretario provinciale di Parma che rivestirà l’incarico di Vice segretario regionale. Hanno portato il loro saluto all’Assemblea i rappresentanti di altre forze politiche nazionali tra cui il Viceministro di FDI Galeazzo Bignami, il Segretario regionale del PD Luigi Tosiani, il Presidente di Più Europa Federico Pizzarotti e Francesco Bragagni Segretario regionale del PSI.

“La presenza di Parma negli organismi dirigenti di Azione si consolida anche a livello regionale” – dichiara Serena Brandini – “Questo nuovo incarico a fianco del Segretario regionale testimonia la fiducia riposta nel lavoro fatto fino ad oggi dal partito di Parma sia sul territorio sia nel Consiglio comunale della città. Nei prossimi mesi ci aspettano sfide importanti a cui sapremo rispondere con la competenza e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistingue”.

Nella seduta di domenica è stato eletto anche il nuovo Direttivo regionale che vede la presenza di altri quattro rappresentanti di Parma: Alessandra Tovaglieri, Simone Grandi, Filippo Mazzieri e Barbara Ghidini. Il Presidente regionale invece sarà Claudio Guidetti, attuale Segretario provinciale di Reggio-Emilia e imprenditore ben conosciuto anche nella città di Parma. L’Assemblea di ieri chiude la fase dei congressi territoriali di Azione che ha visto un rinnovamento dei vertici locali del partito e dà il via ai lavori per la costruzione delle proposte programmatiche in vista delle prossime elezioni che, per quanto riguarda le amministrative, interesseranno oltre 220 Comuni in Emilia-Romagna.