Cavandoli: "Mozioni a bilancio per taser e nucleo cinofilo alla Polizia Locale"

“A Parma nel dicembre dello scorso anno lo strumento del taser, la pistola a impulsi elettrici, è stato risolutivo per alcuni agenti di polizia intervenuti in una brutta situazione creatasi in un bar di via Trento". Così Laura Cavandoli, deputato e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma che poi annuncia: "Ho presentato una mozione al bilancio di previsione del Comune perché anche gli agenti operativi della Polizia Locale siano dotati di questo strumento fondamentale per la sicurezza della città e per l’incolumità degli agenti stessi. La Lega porta avanti da sempre questa battaglia per la sicurezza nelle città, tanto da aver introdotto, con un emendamento al decreto legge 44/2023, la facoltà di dotare di taser anche la polizia locale dei comuni con più di 20 mila abitanti. Per rendere più incisivo il lavoro della polizia locale soprattutto nella prevenzione dello spaccio di droga, che nella nostra città è purtroppo sempre diffuso anche tra i ragazzini, ho presentato un’altra mozione per il ripristino del Nucleo Operativo Cinofilo nella Polizia Locale di Parma. Si tratta di una misura che risulta tanto più urgente quanto lo è l’aumento del fenomeno dello spaccio a Parma, che abbiamo scoperto essere al centro di un traffico internazionale di droga grazie al maxi blitz della Guardia di Finanza del maggio scorso e a tutte le operazioni antidroga portate a termine dalle forze dell’ordine, che ringrazio".