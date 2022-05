Comunali: ecco la lista Cantiere Riformista per Michele Guerra

Patto per il lavoro e la famiglia; patto per lo sviluppo e la crescita; patto educativo forte; patto per le salute. Sono questi i 4 impegni su cui il Cantiere Riformista, la lista formata da Italia Viva, Psi e Centro Democratico, lavorerà al fianco di Michele Guerra sindaco. "Il Cantiere Riformista si è seduto al tavolo della coalizione di centrosinistra fin dall'inizio. Ha creduto in questo progetto, ha portato il suo contributo, che è entrato, come il contributo di tutte le liste che appartengono alla nostra coalizione, dentro il nostro programma - commenta il candidato sindaco Michele Guerra - .La presentazione della lista di Cantiere Riformista è una notizia importante perchè sono persone che hanno deciso di mettere il loro impegno, il loro volto, le loro competenze al servizio della città. Accrescono il valore della nostra coalizione non soltanto dal punto di vista elettorale ma dal punto di vista di quella rete di saperi che abbiamo messo insieme in questi mesi con un ottimo risultato che è quello del programma di coalizione".

"Siamo in un momento molto difficile, usciamo dal Covid e siamo nel mezzo di una guerra che sta avendo conseguenze pesanti anche sulla nostra economia - spiega la capolista Carlotta Ricchetti insieme al coordinatore provinciale di Italia Viva Francesco Zanaga e al segretario del Partito socialista italiano Cristiano Manuele - Il nostro modello è il 'metodo Draghi' e il nostro obiettivo è quello di lavorare per apportare dei cambiamenti e fare in modo che le generazioni future siano lontane da ogni tipo di povertà e discriminazione. La nostra lista riunisce sensibilità diverse e quindi anche competenza e professionalità diverse: tutte persone che vogliono impegnarsi per contribuire a migliorare Parma. Questo è il riformismo e noi siamo la novità che i parmigiani troveranno sulla scheda il 12 giugno".

I candidati di Cantiere Riformista sono: Ricchetti Carlotta Pincolini Vincenzo Setti Pietro Di Giorgio Dorotea Alongi Agata Annovi Stefano Apicella Alfonso Chioni Laura Correnti Maria Rita Cotti Enrica De Luca Filomena Gallina Alessandra Gualdini Maria Lovili Giorgio Mambriani Davide Vincent Manzini Giacomo Petrolini Fabio Quattrocchi Mimmo Rignanese Michele Silverio Paredes Richaury Neliza Tonello Silvia Vescovini Giacomo Zanaga Francesco