“La città che evolve”, incontro del Gruppo Consiliare Partito Democratico

Si è tenuto ieri pomeriggio, 21 dicembre, a San Lazzaro, presso la sala di via Ugoleto del Circolo Arci, l’incontro pubblico promosso dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico sul tema “La città che evolve”, quarto e ultimo della serie di eventi proposti nel mese di dicembre in varie zone delle città per dialogare con la cittadinanza, presentare il lavoro realizzato da parte dell’Amministrazione comunale e illustrare i tanti progetti in corso. Sono intervenuti il Capogruppo PD in Consiglio comunale Sandro Campanini e il Consigliere comunale PD Stefano Cantoni; presente il Consigliere PD Franco Torreggiani, presidente della Commissione consiliare Urbanistica e attività produttive. In un confronto aperto con i partecipanti, sono stati approfonditi in particolare i temi legati al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e alla situazione del commercio e del turismo a Parma.

“Il PUG è uno strumento fondamentale – ha spiegato Sandro Campanini -, che dovrà dare alla città un assetto sempre più sostenibile, fondato sulla rigenerazione urbana e la riduzione del consumo di suolo, sulla base della legge urbanistica regionale e delle norme comunitarie e nazionali. Il percorso verso l’approvazione finale del PUG sta coinvolgendo e dovrà continuare a coinvolgere tutte le espressioni della vita civile cittadina e i portatori di interesse, per arrivare a un esito il più possibile positivo e condiviso”.

I cambiamenti climatici, la necessità di mantenere città più compatte e non dispersive, il dovere di preservare suolo agricolo e valorizzare le aree verdi a beneficio del clima, della salute e della qualità della vita, richiedono scelte innovative. Rigenerare e riqualificare, in un rapporto virtuoso tra pubblico e privato, rappresentano perciò due obiettivi di fondamentale importanza.

Il prof. Renzo Valloni, docente di Geologia e Valutazione di Impatto Ambientale presso l’Università di Parma, presente in sala, ha sollecitato una riflessione sull’importanza del verde urbano, che oggi deve essere vissuto non solo come un fattore estetico e di decoro, ma anche come risorsa ambientale, in quanto assorbitore risolutivo contro l’inquinamento e strumento di protezione dalle ondate di calore estivo.

Parlando di vivibilità il passaggio al tema del commercio è stato diretto. “La città ha un cuore pulsante nel commercio al dettaglio – ha sottolineato Stefano Cantoni – che deve continuare ad essere appoggiato e valorizzato, soprattutto i piccoli imprenditori. La sfida è complessa, perché conosciamo la forza della concorrenza dell’e-commerce e dei grandi centri commerciali. Durante e dopo la pandemia, con le difficoltà che ha provocato alle piccole e medie imprese, il Comune ha fatto molto per sostenere gli esercenti, a partire dalle tariffe. Ora sono in corso nuove iniziative e progetti, che come avvenuto fino ad ora si costruiranno attraverso un dialogo tra Amministrazione e categorie rappresentative”. Nell’ultimo periodo l’Amministrazione ha già attivato diverse forme di sostegno, prima tra tutte una serie di bandi a fondo perduto, per appoggiare le attività commerciali, che svolgono un servizio importante all’interno dei quartieri e del centro storico e rappresentano un presidio di socialità e sicurezza.