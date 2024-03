Noi moderati: "Il declino della sanità a Parma? E' colpa del Pd"

"La sanità parmense - si legge in una nota firmata da Francesca Gambarini, Nicolas Brigati e Gabriella Olari, Componenti del Consiglio nazionale di Noi Moderati - ha, purtroppo, iniziato un lento declino e un ridimensionamento progressivo. Fa sorridere che gli stati generali del Pd si riuniscano a Parma per chiedere una sanità di qualità e per tutti. Proprio loro che sono la causa dei problemi della sanità parmense e dell'Emilia Romagna tutta. La Regione, nonostante le innumerevoli smentite del Presidente Bonaccini, ha fatto sì che ciò avvenisse con le sue scelte scellerate. Non ci riferiamo soltanto ai cronici problemi, come la scarsità di personale sanitario, che affliggono purtroppo l'Ospedale Maggiore di Parma, che dovrebbe essere un centro di eccellenza, e l'ospedale di Fidenza.

"Ci riferiamo anche all'ospedale di Borgotaro, fondamentale per gli abitanti della montagna, che in concreto è ormai divenuto un centro di smistamento di pazienti, un presidio solo per il trattamento delle cronicità, le attività di lungodegenza e Hospice per terminali. Il problema, forse, più importante è quello delle liste di attesa per esami diagnostici e specialistici, che sono infinite. In alcuni casi, l’appuntamento è dato dopo un anno e i pazienti spesso vengono dirottati verso presidi lontani chilometri e chilometri dalla propria abitazione, con le evidenti difficoltà a raggiungere il luogo della visita medica, soprattutto per i più anziani o per chi necessita di essere accompagnato. Pure le liste di attesa per interventi chirurgici ed ortopedici si allungano sempre di più, costringendo i cittadini a rivolgersi alla sanità privata, pagando profumatamente. Di fronte ai tanti reali problemi il mondo politico PD tace o fa finta di non vedere. Poi ad ogni scadenza arriva il politico di turno con fumose promesse, dicendo per esempio addirittura che a Borgotaro si sarebbe costruito un nuovo ospedale"