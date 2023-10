Occhi (Lega): "Disservizi di Tep, bus sovraffollati, ritardi e fermate ignorate"

A Parma, la giunta agisca su "TEP s.p.a. in modo da far aumentare la flessibilita? del servizio di TPL con aggiunta di corse negli orari di punta in periodo scolastico e dica se ritenga utile dedicare specifiche corse al trasporto scolastico". Inoltre, è "necessario un potenziamento o aggiornamento del sistema di monitoraggio dell’affluenza sui mezzi in modo da garantire maggior flessibilita? al servizio di TPL".

Sono i quesiti posti dal consigliere Emiliano Occhi (Lega) alla Regione per risolvere i disservizi che si verificano sui mezzi del trasporto pubblico locale.

Molte le segnalazioni dei cittadini: "durante le ore di punta, autobus troppo affollati e a volte addirittura impossibili da utilizzare. Inoltre, si segnalano spesso forti ritardi e in alcuni casi corse cancellate; in piu? occasioni gli utenti lamentano che i bus sovraffollati non si arrestano alle fermate in palese violazione del contratto di servizio". Tep, ricorda Occhi, afferma che "gli autobus dovrebbero avere una capienza di 6 persone a metro quadrato, e pertanto il numero di corse e di mezzi sarebbero piu? che sufficienti e tali lamentele sarebbero ingiustificate". Ma non considerano che le persone hanno zaini, borse e ci sono molti monopattini. E molti genitori accompagnano i figli con l'auto privata, facendo venir meno la gestione di un traffico sostenibile. I sindacati, continua il consigliere, hanno chiesto all'azienda un monitoraggio "delle corse ed intervenire tempestivamente per ovviare ai disservizi", ma Tep ha replicato che non c'è personale. Inoltre, sostiene Occhi, "fino a qualche anno fa venivano utilizzate delle corse supplementari per agevolare gli spostamenti dalla periferia alle scuole; ora sono state limitate con la promessa che sarebbero stati monitorati i flussi di passeggeri e reintrodotte se necessario".

Per il consigliere, "i disservizi, limitati a specifiche tratte orarie come in orario scolastico, potrebbero essere limitati potenziando il servizio con corse aggiuntive eventualmente compensandole nelle fasce a minor densita? di passeggeri". Viene a mancare la flessibilità prevista nel Patto per il trasporto pubblico in Emilia-Romagna 2021-2023. La Regione, conclude Occhi, dovrebbe "far valere il suo ruolo di indirizzo per risolvere problematiche territoriali che potrebbero vanificare gli obiettivi regionali di mobilita? sostenibile e qualita? dell’aria".