Effetto Parma presenta i candidati: tra nuovi innesti e conferme

Oggi abbiamo presentato ufficialmente i candidati della lista Effetto Parma: una squadra competente e affiatata di 32 persone, un equilibrio di background e esperienze diverse, uniti dalla passione comune per la città di Parma e i suoi cittadini. Nel formare questa squadra abbiamo optato per candidati che avessero esperienza e una visione fresca e nuova del futuro. Abbiamo parlato di un programma che ha preso forma da ciascuno di noi, come ha spiegato Federico Pizzarotti: "Un programma che non si chiude mai ma rimane sempre in ascolto dei cittadini".

Ciascuno ha parlato dei punti del programma che più aveva a cuore, una serie di iniziative concrete frutto dell'esperienza maturata in questi 10 anni di amministrazione. Progetti nati dalla voglia di fare, certificati dalla competenza e i risultati ottenuti nei precedenti mandati. L'attenzione al futuro si accompagna al desiderio di vedere una Parma ancora più inclusiva, aperta al panorama europeo e internazionale, un'aspirazione che i nostri cittadini condividono.

È intervenuto anche il candidato sindaco Michele Guerra, che ha ringraziato Effetto Parma per il lavoro svolto in questo "laboratorio politico" durato 10 anni, sottolineando come il programma della nostra lista si inquadri con coerenza all'interno di quello della coalizione. 32 nomi, 13 donne e 19 uomini, persone che siamo orgogliosi di presentare a tutta la città di Parma: ci sono volti giovani e altri più maturi, compresi alcuni ex consiglieri comunali che potranno dare al gruppo il loro preziosissimo apporto, grazie all’esperienza maturata negli scorsi mandati. “È davvero bello vedere nella lista volti nuovi e già conosciuti, c’è un entusiasmo palpabile tra tutte le persone coinvolte - ha aggiunto Federico Pizzarotti - Non vediamo l’ora di metterci alla prova.”

Ecco chi sono i candidati:

Salzano Cristian

Alinovi Michele

Bianchi Simona

Bologna Daniele

Bosi Marco

Castaldini Laura

Cavatorta Michela

Ceresini Alessandro

Chiari Laura

Deantoni Lorena

De Maria Ferdinando

Di Patria Cristina

Falzone Alfonso

Fuso Adriano

Gafaro Barrera Alvaro

Grassi Massimiliano

Graziani Davide

Macaluso Valeria

Massari Roberto

Pessina Iuri

Petruzziello Anna

Pinto Oronzo

Pizzigalli Sebastiano detto Pizzi

Quaranta Elisabetta

Reggiani Monica

Reverberi Donato

Rizzi Giulio

Robuschi Sonia

Rosi Andrea

Seletti Ines

Zaccardi Alessandro

Zallio Barbara