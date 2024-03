Effetto Parma: "Salzano non uscirà dal gruppo consiliare né dalla maggioranza"

Il consigliere comunale Cristian Salzano non uscirà dal gruppo consiliare di Effetto Parma né dalla maggioranza. Lo ha annunciato lo stesso consigliere durante il Forum di Effetto Parma che si è tenuto il 2 marzo. Dopo le polemiche delle ultime settimane si era paventata l'idea di un abbandono da parte del consigliere che nei mesi scorsi si era già dimesso dal ruolo di capogruppo.

"Effetto Parma puntualizza inoltre che il Consigliere Salzano nel suo intervento ha dichiarato che non uscirà né dalla maggioranza né dal gruppo consigliare, per coerenza rispetto al mandato elettorale ricevuto dai cittadini che ci hanno dato fiducia votando la nostra lista. Saprà dimostrare con il suo lavoro che le dichiarazioni riportate erano sbagliate, che non passerà ad altri gruppi e che seguirà il programma di mandato valorizzando la storia e le idee di Effetto Parma che in buona parte stanno alla base dell'azione di governo dell'attuale maggioranza".

È stato anche un appuntamento nel quale si è sviluppato un confronto interno vivace e a tratti severo, che ha posto in maniera chiara l'obiettivo di migliorare l'ascolto del territorio e la relazione con i cittadini, rivedendo l'organizzazione dell'associazione che, insieme al gruppo consiliare, ha comunque realizzato nell'ultimo anno numerose iniziative politiche e dato prova in Consiglio Comunale di capacità di proposta, mettendo a servizio della maggioranza l'esperienza di dieci anni di buona amministrazione.