Politiche del 25 settembre: costituite le 204 sezioni elettorali

Alle ore 16 di oggi, sabato 24 settembre 2022, risultano regolarmente costituite le 204 sezioni elettorali del Comune di Parma. Gli elettori per le elezioni politiche sono 139.609, di cui 66405 maschi e 73204 femmine. I diciottenni che voteranno per la prima volta saranno in totale 462 di cui 236 maschi e 226 femmine.

Gli elettori iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) sono complessivamente 7225 di cui 3708 maschi e 3517 femmine.