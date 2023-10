Europa Verde: “Non è con le prescrizioni che si cambia il progetto cargo”

Tiene banco il caso aeroporto. "La conferenza dei servizi di giovedì 12 ottobre si è svolta come previsto, con il Comune di Parma che si è accodato agli altri enti portando il suo assenso e un lungo elenco di prescrizioni. SI tratta di prescrizioni che in buona parte riprendono quelle già presentate dalla Regione e poste dalla valutazione d’impatto ambientale. Veramente una lunga lista, tanto che il ricorso delle associazioni ambientaliste rileva proprio l’uso inadeguato di questo strumento, che sarebbe più appropriato sostituire con un diniego". Lo scrive in una nota Europa Verde.

Si legge: "Il Comune di Parma avrebbe potuto esprimere la propria contrarietà, portando in conferenza dei servizi il dissenso sulla variante urbanistica e aprendo la prospettiva a soluzioni diverse da quella ormai prevedibile della realizzazione del progetto così com’è, con tutte le caratteristiche di uno scalo cargo e senza nemmeno un intervento orientato in modo specifico al trasporto passeggeri".

E ancora: "Per quanto riguarda la maggioranza in Consiglio comunale, Europa Verde si limita a registrare che il voto di lunedì ha fatto emergere al suo interno una componente significativa che sui temi della tutela del territorio e dello sviluppo ci tiene a non confondersi con i partiti della destra negazionista dei cambiamenti climatici. Europa Verde auspica che questa posizione si possa rafforzare nella coalizione al governo della città, in linea con la difesa del Green Deal europeo".