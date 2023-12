Forza Italia: Matteo Agoletti eletto nuovo coordinatore provinciale di Parma

Matteo Agoletti è stato eletto come nuovo coordinatore di Forza Italia per Parma e provincia nel corso del Congresso del partito che si è tenuto venerdì 15 dicembre presso Compagnie Des Hotels a Parma. Dopo anni di commissariamento il partito ha un nuovo referente provinciale. Si sono confrontate due liste distinte: ha prevalso la mozione, che vedeva come primo firmatario Pietro Vignali, ex sindaco di Parma e oggi all'opposizione in Consiglio comunale, legata alla candidatura di Matteo Agoletti.

La vittoria dell'ex consigliere comunale di Parma ed ex vicesindaco di Fontevivo è avvenuta con 203 voti a favore contro i 57 a favore della sfidante Cinzia Boselli. Pietro Vignali, Vittorio Guasti, Laura Schianchi e Mattia Riccò saranno delegati al congresso nazionale di Forza Italia.

"Sono molto contento ed onorato - sottolinea Matteo Agoletti - per questo importante incarico. Ringrazio tutti coloro, che credendo nel progetto, hanno voluto accordarmi la propria preferenza. Un ringraziamento anche alla squadra formata da persone capaci e motivate che con me ha lavorato per questo congresso. Un ringraziamento particolare a Pietro Vignali, primo firmatario della mozione, che mi ha voluto in questo ruolo. Il tesseramento ha portato circa 500 iscritti e questo è il segnale che c’è grande attenzione da parte dell’elettorato, soprattutto in un momento in cui si riparte dopo un lungo periodo di commissariamento. Metteremo in campo le energie migliori per vivere a contatto con la gente e dare il nostro contributo concreto guardando fin da ora al prossimo appuntamento delle elezioni amministrative che nel parmense interesseranno ben 27 comuni"

"A Matteo Agoletti le mie migliori congratulazioni - commenta Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, presidente del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna e del coordinamento delle province della Romagna - e tanti auguri di buon lavoro: sono certa che ricoprirà questo ruolo con grande impegno e determinazione, contribuendo ad un rilancio e al radicamento di Forza Italia sul territorio. Buon lavoro anche a Cinzia Boselli, che è entrata nel coordinamento provinciale e darà sicuramente un prezioso contributo alle attività del nostro partito. Ringrazio l’onorevole Pietro Pittalis, che ha diretto il congresso seguendo la votazione e lo spoglio. Per la prima volta dopo anni di commissariamento, a Parma si sono confrontate due liste con un dibattito costruttivo e grande correttezza. C’è stata una grande affluenza, che non può che renderci soddisfatti e confermarci che stiamo lavorando bene e andando nella direzione giusta”.