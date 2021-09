Il Partito Democratico Cittadino di Parma organizza la festa di "Rigenerazioni. Immagina Parma Domani"

L'appuntamento è per i giorni di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 settembre, presso il "Circolo Tre Viole Amatori Parma Rugby" in Via San Leonardo 110/A. Saranno tre giorni di dibattiti politici, cultura e cucina, nella migliore tradizione delle feste dell'Unità.

La Festa dell'Unità rappresenta da sempre un momento importante per il Partito Democratico, nel quale si mescolano dibattiti politici e culturali, su temi amministrativi locali e di politica nazionale. Quest'anno poi, per il Pd cittadino, la festa rappresenta un momento particolarmente significativo, visto l'avvicinarsi delle Amministrative per il Comune di Parma del 2022.

Per questo motivo, il programma della festa sarà particolarmente ricco ed alternerà esponenti politici locali ad amministratori regionali e membri del Governo.

La festa si aprirà giovedì 9 alle ore 19:15 con un incontro dal titolo “Emergenza Afghanistan: da Kabul a Parma” con Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, Daria Jacopozzi, consigliera comunale e Emilio Rossi, Presidente di CIAC, mentre alle ore 21:00 si parlerà dei diritti dei lavoratori nel settore della logistica con un dibattito dal titolo "A Quale Costo? I diritti e il lavoro nel settore della logistica" con gli interventi di Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, Gabriele Giudici, segretario GD Federazione di Bergamo, Laura Bertolini, Responsabile FILT GCIL Parma, e la moderazione di Alessandra Tazzi, resp. lavoro Pd Parma.

Venerdì 10 settembre, invece, si partirà nella fascia pre-cena parlando di salute con un dibattito dal titolo "Salute e Benessere per il futuro di Parma" con gli interventi di Elio Volta, Coordinatore Giocampus, Icilio Dodi, Direttore Pediatria Generale e di Urgenza Ospedale Bambini “Pietro Barilla” e Mauro Berruto , Responsabile Nazionale Sport PD, con il contributo di Mario De Blasi, Segreteria cittadina PD Parma e la moderazione di Beppe Negri, Vice Segretario Provinciale PD Parma.



Sempre venerdì 10, alle ore 21:00, si tornerà a parlare di lavoro con un'intervista ad Andrea Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La festa proseguirà sabato 11 settembre alle ore 18:30 con il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e lo scrittore Paolo Nori che dialogheranno partendo dal libro "Il Paese che vogliamo" di Stefano Bonaccini. Infine, la festa si chiuderà alle ore 21:00 con il dibattito sul tema "Parma e le sue fragilità: priorità e progetti" con gli interventi del capogruppo Pd Lorenzo Lavagetto, dei consiglieri comunali Caterina Bonetti, Sandro Campanini e Daria Jacopozzi, dell'Assessora Regionale Barbara Lori e del consigliere regionale Matteo Daffadà.

Il programma completo della festa è consultabile sulla pagina Facebook www.facebook.com/pdparma

Tutte le sere saranno attivi il ristorante ed il servizio Bar.

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria vigente.