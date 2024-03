In arrivo 14 milioni di euro per completare la Ss 62 della Cisa

L'approvazione del nuovo Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, dopo il via libera di ieri del Cipess, ha provveduto anche ad assegnare gli ulteriori finanziamenti per oltre 2 miliardi di euro previsti dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nuove opere, manutenzioni, progettazioni e investimenti tecnologici. Anche Parma beneficia di queste risorse ed arrivano oltre 14 milioni di euro per completare l’ammodernamento della S.S. 62 della Cisa nel tratto compreso tra i centri abitati di Parma e Collecchio. Il fondo di 132 milioni stanziato per la progettazione di nuove opere comprende due infrastrutture strategiche per il nostro territorio. Tra le opere inserite per la progettazione esecutiva rientra infatti il nuovo ponte di Casalmaggiore quale infrastruttura segnalata e richiesta dalla Regione Lombardia, di cui è in corso la redazione del progetto di fattibilità bandito dalla Provincia di Parma, grazie ai fondi messi dalla Lega nella legge bilancio 2019 e prorogati lo scorso anno. Presente anche la S.S. 9 via Emilia bis, sia nel tratto che va dalla tangenziale di Parma alla tangenziale di Fidenza, sia in quello dalla tangenziale nord di Parma al confine con Reggio Emilia. "Su questa opera la Lega ha sempre sollecitato il Comune di Parma e la Regione per l’aggiornamento della risalente progettazione preliminare di competenza degli enti locali che dovrebbe essere attualmente in corso di redazione necessaria - sostengono Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma, e Emiliano Occhi, consigliere regionale della Lega - perché si arrivasse a questa previsione. Ringraziamo il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega al Cipess, Alessandro Morelli, e l’Amministratore delegato di Anas, ing. Aldo Isi, per l’attenzione al nostro territorio: ancora una volta dimostriamo con i fatti che la stagione dei no, che tanto male ha fatto al nostro Paese, è stata archiviata. Avanti così".