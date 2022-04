La Lega attacca: "Dalla Chiesa dimenticato alla Villetta: vergogna"

“Parma non può dimenticarsi del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si rimedi immediatamente a questa vergogna”. È la richiesta arrivata dalla Lega di Parma dopo un post su Facebook di Rita Dalla Chiesa, figlia dell’ex Prefetto di Palermo assassinato dalla mafia. La Dalla Chiesa ha riportato una notizia ricevuta da una cittadina, secondo cui nella piantina dei luoghi da ricordare all'interno del complesso, non sarebbe indicata la tomba del generale.

"Questa, nonostante reiterate richieste, è stata ignorata dal Comune di Parma e dalla sua partecipata Ade - si legge nel comunicato diffuso da La Lega - che non hanno ancora provveduto ad inserire la tomba dove è sepolto lo stesso generale fra le indicazioni delle sepolture dei personaggi più illustri, all’interno del cimitero della Villetta.

“Carlo Alberto Dalla Chiesa è un eroe nazionale che va onorato in ogni possibile modo non solo come vittima di Cosa Nostra ma anche perché è stato assoluto protagonista della vittoriosa lotta nazionale al terrorismo rosso – hanno proseguito i leghisti parmigiani – L’errore che è stato commesso è ancora più imperdonabile se si pensa che il 2022 è un anno di importanti anniversari per la lotta alla mafia. Quest’anno ricorrono, infatti, gli anniversari sia dei 40 anni dall’attentato proprio a Dalla Chiesa che dei 30 anni da quelli ai giudici Falcone e Borsellino. Il contrasto alla malavita organizzata e alla illegalità non si deve solo sbandierare, come ha fatto alcune volte anche a sproposito il Sindaco Pizzarotti, ma realizzare in concreto, rinnovando costantemente la memoria di chi per esse ha sacrificato la vita”.