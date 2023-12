Laura Cavandoli: "Mozioni al Bilancio per viabilità, trasporti, riqualificazione e disabilità"

"Ho presentato diverse mozioni al bilancio di previsione del Comune - sottolinea Laura Cavandoli, deputato e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma - perché l’Amministrazione metta al centro la qualità della vita dei parmigiani. Ho chiesto anzitutto di sospendere l’aumento delle tariffe degli autobus previsto da gennaio 2024, che porterebbe il costo del biglietto da 1,60 a 1,70 euro, con contestuale incremento di abbonamenti e altri pacchetti. E’ inaccettabile che gli utenti debbano sobbarcarsi un ulteriore aumento di prezzo a solo un anno di distanza dall’ultimo, mentre in altri capoluoghi come Reggio Emilia, Modena, Imola, Ferrara e Bologna la tariffa è ferma a 1,50 euro.

Ho poi chiesto di aumentare il numero delle corse dei bus che uniscono il centro città alle frazioni, che svolgono un servizio essenziale per categorie fragili come malati e anziani, ma spesso danno luogo a viaggi interminabili pur coprendo distanze non considerevoli, oppure vengono drasticamente ridotte di numero nei mesi estivi, quando cessano le attività scolastiche.

Ancora, ho chiesto al Comune di collaborare con la provincia per predisporre l’illuminazione e migliorare la segnaletica sulla strada provinciale 62, che è divenuta percorrenza abituale degli ospiti del centro di accoglienza di Martorano, i quali si recano tutti i giorni a Parma a piedi venendo sfiorati dalle automobili di passaggio con grave rischio per la loro incolumità e quella degli altri.

Ho presentato una mozione perché sia consentito di parcheggiare gratuitamente per mezz’ora in tutte le zone della città ove sono presenti le righe blu, mediante disco orario, parchimetro o applicazione ‘Tap&Park’.

Ho chiesto risorse per rivalutare via Verdi - di cui andrebbe recuperata la bellezza prospettica deturpata dalla viabilità di piazzale Dalla Chiesa e viale Bottego - con iniziative culturali e musicali in omaggio a Giuseppe Verdi, soprattutto durante il mese del festival Verdi, la Festa della musica o per l’anniversario della morte del Maestro, per farne un vero biglietto da visita della città. Ancora, ho proposto che il laghetto del Parco Ducale sia utilizzato per manifestazioni di avviamento alla pesca, come già avveniva in passato, rispettando l’ambiente e la biodiversità.

Con un’altra mozione ho chiesto di individuare metodi per la raccolta del vetro che non prevedano l’uso degli attuali bidoni verdi diffusi soprattutto nel centro storico, che non solo sono molto rumorosi, come lamentano i residenti, ma anche pericolosi perché spesso oggetto di atti vandalici, come accaduto poche domeniche fa in via Garibaldi quando ne furono rovesciati tre su marciapiede e strada. Infine, ho presentato una mozione per incrementare l’impegno del Comune in favore della vita indipendente di persone maggiorenni con disabilità. Occorrono nuovi progetti dedicati e una maggiore formazione professionale del personale coinvolto per dare un aiuto concreto nella sfera domestica, nella mobilità e nella gestione del tempo libero di questi nostri concittadini che chiedono il riconoscimento del loro diritto di potersi autodeterminare”.