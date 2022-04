Lavagetto 'riparte' dalla Ghiaia: "Dimenticata da questa amministrazione"

E' previsto per domani, lunedì 4 aprile, l'incontro tra il candidato sindaco di “Per Parma 2032” Giampaolo Lavagetto e i commercianti e i residenti di Piazza Ghiaia. Sarà l’occasione per affrontare insieme a chi vive e lavora nella Piazza, le problematiche relative alla gestione e alle situazioni di degrado, ma anche le proposte per costruire un sistema che possa essere positivo e funzionale per il rilancio della Ghiaia. “Piazza Ghiaia - dichiara il candidato sindaco Giampaolo Lavagetto - è un’area con una forte tradizione commerciale, culturale e sociale. E’ la storica piazza del mercato della città ed è importante non dimenticare, affrontando la tematica del rilancio, questo suo aspetto fortemente identitaria. Da questo incontro con i commercianti e i cittadini getteremo le basi per un percorso che permetta - cosa non fatta dall’attuale Amministrazione - una gestione migliore e semplificata di Piazza Ghiaia".