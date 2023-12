Manovra, ok del Governo al monitoraggio sulla diga di Vetto

Il Governo ribadisce l’impegno per il monitoraggio di tutte le fasi di progettazione, affidamento e realizzazione della Diga di Vetto, in Val d’Enza. "Si tratta di un bacino a scopi multipli che dovrà consentire di soddisfare i fabbisogni idrici del territorio nelle province di Reggio Emilia e Parma. Positivo che l’esecutivo abbia sottolineato la priorità e la necessità di questo intervento per il territorio, e che la diga abbia dimensioni rilevanti, ottimizzando e massimizzando i volumi da invasare, ‘in modo da garantire le esigenze irrigue, idropotabili e industriali senza deficit’. Una risposta importante, concreta, sostenuta dal Mit di Matteo Salvini, e che dimostra la grande attenzione della Lega alle esigenze fondamentali del territorio per le sue attività produttive e per i cittadini”. Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli, prima firmataria dell'Odg approvato ieri alla Camera.