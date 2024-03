Maristella Galli lancia la sua candidatura per 'Collecchio Insieme'

"Sono stati cinque anni di intensa attività amministrativa, ricchi di obiettivi raggiunti, di difficoltà superate e sono stati anche l'opportunità di conoscere realtà individuali e di contribuire alla soluzione di diversi problemi. Qui, oggi, abbiamo riunito società civile, movimenti e partiti del centrosinistra per proseguire nel cammino fatto in anni di buon governo: stiamo predisponendo, in questi giorni, la relazione di fine mandato e sono orgogliosa di poter dire che gli impegni presi con i cittadini sono stati, per la maggior parte, mantenuti". Maristella Galli, attualmente sindaca di Collecchio, questa mattina, ha lanciato così la sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative, chiamando a raccolta le forze che compongono la coalizione 'Collecchio Insieme'. "Mi ricandido perché voglio continuare a impegnarmi per il nostro Comune - ha dichiarato Galli, presentandosi alla cittadinanza nella nuova sede elettorale di via Galaverna 9, ripercorrendo insieme ai presenti e ai partiti che la sostengono (Partito democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Rifondazione comunista e Partito socialista) le fasi centrali del mandato che si sta per concludere -. I primi due anni, segnati dalla pandemia che ci ha portato via più di 100 persone, ci hanno visti impegnati in un'operazione di sostegno straordinario alle famiglie e alle piccole attività commerciali e artigiane, con una mobilitazione spontanea di tanti giovani e cittadini a favore di malati, anziani e persone in difficoltà, che ha rappresentato un esempio straordinario di solidarietà e coesione sociale. In questi cinque anni, nonostante il Covid e le sue conseguenze, ma anche l'aumento dei prezzi, come quello delle materie prime nei cantieri, abbiamo portato a termine e realizzato progetti importanti, mentre altri sono in partenza e verranno conclusi entro giugno". Tra i temi più urgenti individuati da Galli per costruire il programma elettorale nei tavoli di progettazione (che partiranno già la prossima settimana), con tutte le forze, sono stati menzionati la sanità e la prevenzione, che non tocca solo il sistema sanitario, ma che si estende a tutti i settori: "La prevenzione resta un'indicazione importantissima, perché significa manutenzione e aiuto ai giovani. Per quanto riguarda la sanità, la prevenzione aiuta a diminuire l'incidenza delle malattie, a rendere reale il fondamentale diritto alla salute e, allo stesso tempo, a contenere la spesa sanitaria. Si sta lavorando alla Casa della Comunità, che sarà pronta tra due anni". Ad appoggiare la ricandidatura di Galli, il cui slogan scelto per questa campagna è 'Per te, per noi, verso il futuro', l'ex sindaco di Collecchio Alfredo Peri e la dem Barbara Lori, assessora alla Programmazione territoriale, edilizia, politiche abitative, parchi e forestazione, pari opportunità, cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna. "Dobbiamo avere la consapevolezza che quello che si fa qui, a Collecchio, può contribuire ai destini di un territorio più ampio, che tutte e tutti abbiamo a cuore – ha concluso Lori -. Queste elezioni avverranno in concomitanza alle europee: la pace, l'antifascismo e la solidarietà sono valori che riguardano la consapevolezza del passato, ma che devono essere capaci di proiettare ogni singola azione nel futuro delle comunità. Perché, le nostre comunità locali sono linfa vitale".