Miniere a Corchia, Bernini: "I cittadini non le vogliono"

"Ho avuto modo di informare l'attuale Ministro Onorevole Pichetto Fratin della totale opposizione della nostra comunitaà locale ad ogni ipotesi di riapertura di miniere a Corchia sia per ragioni di difesa del territorio montano e turistico sia per la difesa della proprietà privata di fronte al tentativo speculativo avviato dal passato Governo della sinistra. Il Ministro mi ha confermato che l'attuale Governo non ha dato corso ad alcuna iniziativa volta a confermare tale sfruttamento del territorio."

Cosi Bernini Giovanni Paolo, nipote, figlio di bercetesi e probabile candidato Sindaco della perla dell'appennino. "Bene ha fatto l'assessore regionale Lori - continua Bernini - a mettere fine alla solita ambiguita' della sinistra emiliana romagnola sulla vicenda delle miniere di Corchia. In tal modo l'ex sindaco di Felino ed attuale assessore regionale Lori ha smentito giustamente la Vice Presidente della Giunta regionale di Bonaccini, Irene Priolo, che confermo' il via libera al permesso di ricerca di minerali nelle miniere di Corchia, nei Comuni di Berceto e Borgo Val di Taro, a favore della societa' australiana Alta Zinc.

La totale responsabilità della malaugurata riapertura delle miniere presso il Groppo Maggio a Corchia di Berceto, iniziativa che definisco devastante e inaccettabile per la nostra comunità montana e per l'intera food valley parmense, è da attribuire con chiarezza al decreto dell'ex ministro Cingolani di concerto con l ex ministro PD Dario Franceschini. Tale decreto dell ex Governo della sinistra del 2021 esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale al Progetto "Nuovo permesso di ricerca mineraria a Corchia per rame, piombo, zinco, argento, oro, cobalto, nickel e minerari arricchiti. Un plauso al consigliere regionale Fabio Rainieri che mai ha fatto mancare in Regione la ferma e netta contrarietà al tale scellerato progetto minerario.