Pontremolese, Effetto Parma: "Percorso iniziato dal sindaco Pizzarotti"

Lunedì 11 marzo verrà votato dal Consiglio comunale di Parma l'accordo quadro tra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana per il completamento del raddoppio della ferrovia Pontremolese, che prevede quasi 10 milioni di euro di opere compensative. Il gruppo consiliare Effetto Parma esprime soddisfazione per il percorso portato avanti dal sindaco Michele Guerra e dalla maggioranza.

"Effetto Parma esprime soddisfazione - si legge in una nota del gruppo consiliare - per gli ulteriori passi avanti che il Comune di Parma sta facendo nella lunga sfida della realizzazione del raddoppio della Pontremolese nella tratta Vicofertile-Parma, infrastruttura fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Non siamo al punto zero perché la sfida della Pontremolese, riprendendo la riflessione che il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi ha fatto nella recente commissione consigliare Ambiente e Mobilità, parte da un percorso politico-amministrativo che Effetto Parma e l’Amministrazione Pizzarotti hanno portato avanti negli scorsi anni e che ne vede la convinta e tenace prosecuzione nell’azione dell’Amministrazione Guerra e della maggioranza, in assoluta continuità in termini di idee e proposte a beneficio della nostra città e del nostro territorio.

Vogliamo ricordare la firma del Comune di Parma al “Manifesto per la Pontremolese” e la partecipazione all’iniziativa di Legambiente a Pontremoli avvenuta nell’ottobre 2019, tesa ad ottenere il rifinanziamento dell’opera. L’iniziativa vide la partecipazione di numerosi amministratori e di forze politiche di diversi schieramenti. Doveroso ricordare l’impegno dell’allora Ministro Paola De Micheli, dell’Onorevole Andrea Orlando e dell’Onorevole Raffaella Paita che insieme alle pressanti richieste dei territori fecero raggiungere il risultato atteso in un vincente gioco di squadra che oggi andrebbe con forza ripreso per raggiungere l’obiettivo del completo raddoppiamento dell’asse infrastrutturale.

Nell’aprile del 2022 l’Amministrazione in carica presentò, in un incontro pubblico molto partecipato, il progetto preliminare del raddoppio della Pontremolese nella tratta Vicofertile-Parma e di alcuni specifici e importanti impegni in favore della nostra città, a cui seguì l’approvazione dell’intervento complessivo in Consiglio Comunale.

Una progettualità che oggi ritroviamo matura nel progetto definitivo che verrà votato lunedì prossimo in Consiglio Comunale che, grazie al dialogo mai interrotto con RFI, consegnerà di fatto alla nostra città non solo il raddoppio della linea ferroviaria ma anche la realizzazione di una nuova ciclovia che, coinvolgendo anche il tratto storico di ferrovia dismesso, garantirà un collegamento ininterrotto tra via Emilia Ovest, il centro abitato di Vicofertile e in un futuro i Boschi di Carrega.

Si potenzierà così l’offerta cicloturistica del nostro territorio dando anche una risposta alle necessità di collegamento della frazione di Vicofertile con il centro urbano, realizzando così un nuovo e più ampio sistema di mobilità dolce tra i diversi quartieri, le rispettive aree verdi ed attrezzature pubbliche, compreso un nuovo corridoio verde attrezzato per attività ludico-sportive - a ovest di via Mordacci ed all’interno di un nuovo quartiere interessato dall’attraversamento in sotterranea dell’infrastruttura - che diventerà un'occasione importante per il quartiere Crocetta in termini sia sociali che ambientali.

Pontremolese: 486 milioni di euro per 8 chilometri

La tratta Parma – Vicofertile, parte del raddoppio della ferrovia Pontremolese, opera cruciale per il sistema del Paese, interessa il territorio parmense su una lunghezza di 8 km circa, per un investimento previsto di circa 486 milioni di euro. La nuova opera ferroviaria si svilupperà per i primi 5 km in variante di tracciato, di cui una parte in galleria (circa 2 km), ed i restanti 3 km verso Vicofertile in sostanziale affiancamento alla linea esistente.

L'accordo prevede opere compensative, finanziate da RFI per un valore di circa 9.7 milioni di euro. Queste comprendono varie opere di mitigazione ambientale, la realizzazione di una pista ciclabile tra Parma e Vicofertile della lunghezza di circa 6,8 km, in parte realizzata sul sedime ferroviario dismesso, e l’ampliamento della cassa di espansione del Maretto. Inoltre, sono presenti nell’Accordo le modalità di risoluzione delle interferenze viarie tra la nuova linea ferroviaria e le viabilità di Via Volturno/Strada Martiri della Liberazione, Strada dei Mercati e Strada Valera di Sopra.