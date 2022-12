San Secondo, la lista civica Daniele Montagna all'attacco della Giunta: "Alcune nomine della Commissione Edilizia non sono regolari"

San Secondo, la lista civica di opposizione Daniele Montagna all'attacco della Giunta: "Alcune nomine della Commissione Edilizia non rispondono ai requisiti di legge“

"Con delibera n118 del 4 Novembre - si legge in una nota della Lista Civica Daniele Montagna - la Giunta Zucchi nomina la commissione edilizia, finalmente dopo un anno dall’insediamento della nuova amministrazione anche il nostro comune si e’ dotato di questo importante strumento obbligatorio per legge.. Ma ancora una volta ci troviamo davanti ad una falsa partenza, infatti da una prima analisi ci risulta che alcuni componenti nominati nella commissione del nostro comune fanno gia’ parte di commissioni edilizie di comuni limitrofi quindi non rispondenti ai requisiti di legge che dice che non si puo’ essere componenti di altre commissioni edilizie.



Ci chiediamo cosa abbia guidato il responsabile dell’ufficio tecnico e quali direttive abbia ricevuto dalla Sindaca o dagli assessori per giungere a queste nomine. Non si comprende inoltre perche’ nominare cosi tanti professionisti di San Secondo e che nel nostro paese operano quotidianamente. In questo modo i professionisti tutti vengono messi in situazioni imbarazzanti: non solo nel momento in cui un membro della commissione presenta alla

stessa il suo progetto, ma anche perche’ lo stesso componente si trova a giudicare progetti di suoi diretti concorrenti rischiando cosi di

inquinare anche il mercato edilizio del paese.

Non si può nemmeno giustificare questa nomina come un lavoro fatto di fretta, ci hanno messo un anno intero per nominarla almeno avessero

fatto le cose corrette e legittime. Si capisce da questo modo di operare che in Giunta abbonda la superficialita’ e manca la volonta’ di approfondire gli argomenti. Non possiamo più giustificare l’operato della Giunta con la frase che “si sono appena insediati” e’ un anno che sono in carica, c’e’ un assessore all’edilizia pubblica che e’ in consiglio comunale da molti anni e non e’ la prima volta che ricopre questo ruolo.Inoltre il tutto accade in un servizio, quello Tecnico, dove il responsabile da circa 10 mesi, nominato dalla Sindaca, e’ il Segretario comunale cosa a nostro parere illegittima e che abbiamo segnalato a tempo debito anche al Prefetto.

La verifica dei requisiti dei candidati della commissione edilizia e’ appunto stata fatta dal Segretario di cui sopra in quanto ricopre anche il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico. Questi sono i risultati di una gestione personalistica che non guarda al bene dell’intera comunità e purtroppo chi ci rimette per primi sono i professionisti che devono procurarsi da vivere nella difficolta’ di un ente pubblico che non eroga servizi o non da indicazioni chiare su come operare.

Abbiamo fatto un’interpellanza e un accesso agli atti per approfondire la questione e chiederemo che la Delibera cosi come approvata venga annullata ,purtroppo non e’ la prima, e che venga rifatta la procedura di selezione della commissione onde evitare che l’intera attività della Commissione Edilizia possa essere invalidata a causa dell’ evidente vizio di nomina”.