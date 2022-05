Sicurezza e Formazione per Parma Città Sicura: ecco il progetto a sostegno di Vignali

Il presidente e fondatore del G.S.O "Gruppo Sportivo Operativo" Giacomo Bruno in collaborazione con il Consigliere Occhi, capogruppo della Lega Parma e Consigliere regionale, presenteranno il progetto di "Sicurezza e Formazione" per "Parma Città Sicura" a sostegno del candidato Sindaco Pietro Vignali questo 1 giugno in Via Cavour 35.

Il progetto metterà in comunicazione gli istituti di vigilanza privata con la polizia locale al fine di rilevare e contrastare tempestivamente fenomeni di degrado urbano e sociale. Il progetto creerà i presupposti strategici, operativi e organizzativi per ricreare nel centro cittadino una condizione reale e tangibile di sicurezza e decoro ormai perduta da molto tempo.

Per fare ciò dice Giacomo Bruno, guardia giurata ed esperto di autodifesa, sarà necessario che gli operatori di polizia locale e vigilanza privata frequentino in orari lavorativi una formazione settimanale specifica che preveda l'acquisizione di tecniche di difesa personale professionale (Krav Maga Police) e l'utilizzo corretto degli strumenti difensivi non letali (Spray o.c e bastone distanziatore PRG580) nel rispetto del principio di proporzionalità della legittima difesa.

Il progetto di Sicurezza e Formazione per Parma Città Sicura dice il Consigliere Occhi rivisiterà in toto il protocollo mille occhi per la città e ne metterà in luce il fallimento e le criticità a causa della mancanza di attività collaborative, relazionali e addestrative degli istituti di vigilanza con le forze di polizia locali e Nazionali al fine ultimo di creare un linguaggio operativo uguale per tutti. In conclusione, l'ideatore del progetto Giacomo Bruno mette in evidenza che il progetto ha una forte valenza sociale e che la sicurezza e il decoro urbano fanno bene a tutti indipendentemente dall' orientamento politico.