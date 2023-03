Sindaco e Giunta nei quartieri, le richieste del San Leonardo e Cortile San Martino: "Sicurezza, viabilità, parchi vivibili e stop inquinamento"

Il confronto e l’ascolto come tratto distintivo dell’azione dell’Amministrazione per fornire risposte concrete e predisporre progettualità che siano in linea con le istanze dei cittadini.



Il sindaco, Michele Guerra, si è confrontato con i residenti dei Quartieri Cortile San Martino e San Leonardo nella sala auditorium Toscanini in via Cuneo. Una serata ricca di spunti in cui i cittadini gli hanno sottoposto diverse problematiche.



“Sono qui, come i colleghi assessori negli altri Quartieri – ha sottolineato il sindaco Guerra – per raccogliere la voce dei cittadini nella consapevolezza che il rapporto con le persone della nostra città riveste un ruolo centrale”. Il progetto “Sindaco e Giunta nei Quartieri” va in questo senso con incontri periodici nei quartieri che sono partiti a febbraio e continueranno fino a dicembre ad esclusione di agosto.



Sicurezza, viabilità, richiesta di giochi bimbi, manutenzione delle aree verdi e dei parchi, inquinamento, integrazione, futuro del Wopa, recupero area ex Bormioli, sono stati alcuni degli argomenti che i presenti in sala hanno sottoposto all’attenzione del sindaco.



“La mia presenza qui – ha rimarcato Guerra – è legata alla consapevolezza della problematiche che interessano questo Quartiere”. Ha, quindi, spiegato quanto l’Amministrazione ha messo in campo.



In tema di sicurezza il Comune ha previsto l’assunzione di 30 nuovi agenti della polizia locale nel 2023 e di altri 20 nel 2024. Sono stati attivati gli agenti di Comunità ed è stato aperto un punto fisso in piazza Rastelli. Nella giornata di sabato 25 marzo, poi, verranno presentati gli Street Tutor.

Per migliorare il decoro e la pulizia del quartiere il Comune ha concordato, in vista del nuovo appalto con l’ente gestore, forti miglioramenti in questo ambito. Per il verde, entro l’anno dovrebbero concludersi i lavori di riqualificazione del Parco Nord che prenderanno avvio ad aprile.

La riqualificazione di piazzale Salsi è in programma per il 2024. Per la manutenzione del verde l’obiettivo del Comune è di suddividere la città in diversi quadranti di cui si prenderà cura la ditta che si aggiudicherà l’appalto in modo da garantire un’attenzione particolare anche a questo tema. Il sindaco poi ha garantito un proprio interessamento per verificare la situazione della viabilità in via Cagliari ed all’intersezione con via Trento, San Leonardo e via Venezia e per valutare progetti che alleggeriscano il traffico in alcune zone del quartiere, oltre ad una particolare attenzione per il progetto di qualificazione dell’ex Scalo Merci della stazione. I lavori di riqualificazione del Wopa si concluderanno a breve e il Comune sta studiando le progettualità che potrebbero trovare posto al suo interno e le forme di gestione.